المحترف الأرجنتيني يلتحق بالرمثا.. الفيصلي يتسلم 6 آلاف دينار ويطالب الاتحاد برفع يده عن تنظيم مبارياته

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الأرجنتيني كونتي يلتحق بتدريبات الرمثا

التحق المحترف الأرجنتيني ماتيس كونتي، بتدريبات فريق الرمثا اعتبارا من يوم أمس، استعدادا لحسم مصيره مع الفريق.

وأعلن نادي الرمثا على لسان الناطق الإعلامي محمد أبو عاقولة، أن المحترف وصل إلى عمان فجر يوم أمس الثلاثاء، بناء على دعوة من النادي، تمهيدا للمشاركة في التدريبات، قبل الحكم على مستواه الفني، وبالتالي اتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد معه.

ولفت أبو عاقولة، أن الإدارة تنتظر تقريرا فنيا من المدير الفني عيسى الترك، لتحديد الخطوة التالية، سواء بالتعاقد مع المحترف، أو تسريحه. ولفت الناطق الإعلامي أن الإدارة لا تتدخل في الأمور الفنية إطلاقا، وهي تولي ثقتها بالجهاز الفني خاصة فيما يتعلق باللاعبين والمحترفين.

الفيصلي يستقبل السوريين السيد وعقيل

يستقبل النادي الفيصلي اليوم الأربعاء، المدير الفني السوري حسام السيد ومواطنه محمد عقيل، تمهيدا لتولي مهمة تدريب فريق كرة القدم. وأكد سامر الحوراني أمين صندوق الفيصلي، أن النادي اتفق مع السيد المنتظر حضوره إلى عمان اليوم، لتولي مهمته، لافتا إلى أن السوري محمد عقيل سيتولى العمل مع السيد كمساعد، إلى جانب المدرب المحلي فراس الخلايلة، مع الابقاء على مدرب الحراس وليد ابو حميد ومدرب اللياقة الدكتور غازي الكيلاني.

الفيصلي يطالب الاتحاد بعدم تنظيم مبارياته

طالب النادي الفيصلي اتحاد كرة القدم، برفع يده عن تنظيم مباريات الفريق البيتية بالمنافسات المحلية، مطالبا بأن يكون النادي هو المشرف على تنظيم مبارياته، املا في الحصول على ريع أكبر.

وأعلن الفيصلي مخاطبة اتحاد الكرة، لوضعه بصورة مطلبه، لا سيما وأن النادي تسلم مبلغ 6 آلاف دينار فقط، ريع مباراة الفريق الأخيرة أمام الرمثا بالدوري.

وتفاجأ الفيصلي بقيمة ريع مباراة الفريق أمام الرمثا، التي أقيمت على ستاد عمان، خاصة بعد أن تسلم يوم أمس شيكا بقيمة 6 آلاف دينار، ما دفعه للطلب بالإشراف بنفسه على تنظيم مبارياته.

المعاني يبهر الأندية بمنطقيته وطرحه المقنع

كشفت أندية شاركت في اجتماع أندية المحترفين الذي عقد أول من أمس، عن إعجابها بمنطق نائب رئيس نادي الحسين إربد غيث المعاني في الطرح وتشخيص الحالة، مشيدين بقدرته على التحدث والإقناع، في ظل ما يملكه من معلومات واطلاع على شؤون الأندية.

ولفتت أندية في حديثها لـ”الغد”، أن مداخلات المعاني كانت مقنعة ومؤثرة ومنطقية، وتشخص الواقع بشكل دقيق، موجهين الشكر لهذه الشخصية التي تستحق الأفضل دائما.

وكان مشاركون في اجتماعات الأندية مع لجنة الشباب النيابية قبل عدة أشهر، اشادوا ايضا بطرح المعاني في تلك الاجتماعات.

العملة يطلب الرحيل عن الحسين إربد

طلب لاعب فريق الحسين إربد لكرة القدم محمد العملة، الرحيل عن الفريق في المرحلة الحالية، بسبب عدم حصوله على فرصة اللعب في التشكيلة الأساسية.

ووفق المعلومات فإن اللاعب أبلغ الجهازين الفني والإداري للفريق، برغبته بالرحيل، لعدم حصوله على فرصة اللعب بالشكل الذي يريد.

وتشير الأنباء أن النادي طلب من العملة، الحصول على الوقت الكافي للتفكير بطلبه، قبل أن يعود اللاعب في اليوم التالي ويؤكد رغبته بالبحث عن فرصة لعب أخرى، بانتظار القرار النهائي الذي يعود للجهاز الفني والإدارة.

إلى ذلك، وجه لاعبو الحسين إربد ملاحظة الإدارة، مفادها ضرورة ايلاء الفريق اهتماما أكبر، من خلال تأمين المستحقات المالية، وعقد لقاءات واجتماعات مع اللاعبين لتحفيزهم واشعارهم باهتمام إداري.

ولفت لاعبون إلى أن الإدارة لم تلتق اللاعبين قبل مباراة الجزيرة، واكتفى رئيس النادي بحضور محاضرة المدرب قبل المباراة، فيما لم تجتمع الإدارة مع اللاعبين عقب المباراة. وطلب اللاعبون وضع هذه الملاحظة أمام الإدارة، ليس انتقادا لها، بقدر ما هو دفعها نحو اهتمام أكبر بالفريق.

وأشار أحد اللاعبين أن الاهتمام الإداري يكون مؤثرا من الجانب النفسي، وأن اللاعب يسعى لتقديم افضل ما لديه، إذا ما شعر بدعم معنوي من الإدارة والجماهير.

لاعبو الحسين إربد حيوا جماهير ناديهم، ووعدوا بتقديم أفضل ما لديهم في المباريات المقبلة، لتلبية طموحات هذه الجماهير الوفية التي تحرص على مؤازرة الفريق بالسراء قبل الضراء وهو أمر مهم للاعب.

الأندية تربك مدربي فرقها الكروية

اربك قرار أندية المحترفين لكرة القدم بتعليق المشاركة في الدوري، مدربي الفرق الذين توجهوا يوم أمس إلى التدريبات، وسط ضبابية في الرؤيا، منعتهم من تحديد آلية التدريب.

واشار مدربون في تصريح لـ”الغد” أن قرار الأندية ساهم في ارباك عملهم، من خلال عدم قدرتهم على تحديد كيفية التدريب، لا سيما وأن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري تنطلق يوم غد الخميس، وبالتالي وجود تدريبات معينة تسبق المباريات، إلى جانب حمل تدريبي معين يتحكم به موعد المباريات.

وتمنى المدربون أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، اتضاحا للرؤيا لمعرفة طبيعة التدريبات التي سيخضع لها اللاعبون.

أحد المدربين أكد أن الحمل التدريبي يختلف وفقا للمسافة التي تفصل الفريق عن موعد المباراة، وهو أمر مهم للاعب والمدرب معا.

مدرب آخر أشار إلى أنه ذاهب إلى التدريب، دون أن يعرف ماذا سيفعل في الملعب، بسبب عدم اتضاح الرؤيا بشأن اقامة مباريات الدوري.

اجتماع للاتحاد العربي للميني فوتبول في عمان

يعقد الاتحاد العربي للميني فوتبول، اجتماعا في فندق الماريوت في عمان يوم السبت المقبل، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، ورئيسي الاتحادين الأفريقي والآسيوي.

ويشارك في الاجتماع رؤساء الاتحادات العربية لهذه اللعبة.

ووجه الاتحاد العربي ممثلا بعضو المجلس خالد الحديد، الدعوة لوسائل الاعلام لحضور الاجتماع.

لاعبو الرمثا يعتزمون الحضور إلى ستاد الحسن

أكد نادي الرمثا، أن لاعبي فريقه لكرة القدم، سيحضرون إلى ستاد الحسن بإربد يوم غد الخميس، استعدادا لمباراة الفريق أمام الأهلي في الأسبوع الثاني من دوري المحترفين.

ورغم تعليق 11 ناديا محترفا، مشاركتها في الدوري، إلا أن الرمثا الذي رفض قرار تعليق المشاركة، أكد على توجه لاعبيه للملعب إلا في حال طرأت مستجدات أخرى، مثل تعليق اتحاد الكرة لمباريات الدوري.

إلى ذلك، انتقد نادي الرمثا، قيام البعض خلال اجتماع الأندية، بالتأكيد على أن قرارات الأندية الـ11 ملزمة للجميع بما فيها الرمثا الذي لم يحضر الاجتماع.

وأبدى الرمثا عتبه على من تفوه بهذا الكلام، معتبرا أن نادي الرمثا له رأيه واستقلاليته، ولا يستطيع أحد أن يفرض عليه أي توجه أو قرار.

كواليس النجوم

• عدد من لاعبي كرة القدم المحليين، أبلغوا “الغد” أنهم يواصلون زياراتهم لاتحاد الكرة للمطالبة بمستحقاتهم المالية التي سبق وأن حكمت بها لجنة أوضاع اللاعبين.. اللاعبون يتوافدون على مقر اتحاد الكرة منذ أكثر من عام، من دون أن يحصلوا على نتائج إيجابية.

• متابعون للشأن الكروي المحلي، أبدوا تعاطفهم مع الأمين العام الجديد سمر نصار التي جاءت في ظروف صعبة جدا، وتسلمت موقعها بالتزامن مع ارتفاع وتيرة المشاكل في منظومة كرة القدم الأردنية، الأمر الذي يصعب من مهمتها أو أي شخص كان في مكانها… المتابعون أعتبروا أن نصار عليها القيام بخطوات سريعة في بعض الملفات بعيدا عن الانتظار والتروي… البعض أكد أن نصار أمام تحديات معقدة، وأن حظها السيئ وضعها في هذا المنصب في هذه الظروف الصعبة، مؤكدين أن السيرة الذاتية للأمين العام الجديد يؤكد رغبتها في العمل لخدمة الاتحاد بعيدا عن اية أجندة.

• إدارة النادي الفيصلي التقت أول من أمس بالمدير الفني شهاب الليلي، حيث سلمته درعا تقديريا، في مشهد يؤكد الاتفاق على فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

• خلال إجتماع أندية المحترفين الذي عقد في مطعم جبري أول من أمس، قامت إدارة أحد الأندية بطرح خيار منع لاعبي الأندية من الالتحاق بالمنتخبات الوطنية، كوسيلة ضغط على الاتحاد، وهو الاقتراح الذي واجه معارضة شديدة من بقية الأندية التي اعتبرت أن التلويح بمنع لاعبي المنتخبات لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الأندية الداعمة دوما للمنتخبات بحثا عن رفع علم الوطن عاليا.. الاقتراح تم رفضه ولم يوضع في قائمة شروط ومطالب الأندية.

• اللاعبة ميساء جبارة المحترفة في أحد أندية فرنسا، التحقت بفريقها أول من أمس، بعد أن حضرت إلى عمان لفترة قصيرة للمشاركة في اعتزال زميلاتها في المنتخب ستيفاني النبر وشروق الشاذلي وياسمين خير.

• معلومات في اتحاد كرة القدم تفيد أن الأخطاء التحكيمية في الفترة الماضية، تسببت في ايقاف الحكمين محمد عرفة وأحمد فيصل لمدة شهر.

• ازدحام في اتحاد كرة القدم يوم أمس، بسبب توافد الأندية في مختلف الدرجات لتسجيل اللاعبين.. ملاحظة الأندية اشارت إلى أن نظام تسجيل اللاعبين في اتحاد الكرة بطيئ بشكل واضح.

• لاعبون كشفوا عن فرحتهم، بعد قرار تأجيل المنافسات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.. فرحة اللاعبين جاءت لاعتقادهم بأن ترحيل مباريات وتدريبات المنتخب ستصب في مصلحتهم، كونهم لم يكونوا مقنعين في الفترة الماضية، لظروف متعددة، معتبرين أن تأجيل المنافسات يعطيهم الوقت الكافي لاستعادة مستواهم ومن ثم الظهور بشكل أفضل بحثا عن رضى المدير الفني للمنتخب فيتال بوركلمانز.

• فريق نادي القادسية لكرة القدم للسيدات، ينشط في هذه الأيام بالبحث عن لاعبات متميزات، ليلعب الفريق دور الحصان الأسود في البطولات المقبلة.

• المشاركون في دورة التدريب الآسيوية للمستوى الثاني B، اشادوا بأداء المحاضر ديان صالح ومساعده عصام التلي، وقدرتهما على ايصال المعلومة بسلاسة ويسر.. مشاركون كشفوا عن تخوفهم من دورة B قبل انطلاق فعالياتها، قبل أن يتفاجؤوا بقدرة المحاضرين على ايصال المعلومة بطرق علمية مبسطة استوعبها المشاركون.