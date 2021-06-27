المحترف اللبناني بالرمثا في طريقه للرحيل

عمان – الغد – بات المحترف اللبناني في فريق الرمثا لكرة القدم ماجد عثمان، في طريقه للرحيل عن النادي، بعد مضي مهلة الإنذار التي منحها للرمثا، من دون تسديد مستحقاته المالية.

ورفض عثمان الذي وصل إلى عمان الخميس الماضي، تسلم راتب شهر، مبديا احتجاجه على مبالغة الرمثا في تأخير مستحقاته.

وبات عثمان يملك حاليا الحق في فسخ عقده مع النادي، بانتظار حسم الموضوع بشكل رسمي ونهائي، حيث ترجح المعلومات رحيله عن النادي خلال الأيام القليلة المقبلة. ويتوقع أن يغادر اللاعب قريبا عائدا إلى لندن، على أن يحصل على حقوقه كاملة عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. -(أخبار النجوم)