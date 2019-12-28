المحترف النحاس يُشارك “يد السلط” أمام العربي اليوم

عمان – الغد – انجز نادي السلط صفقة التعاقد مع نجم المنتخب اللبناني بكرة اليد خضر النحاس، ليشارك الفريق في البطولات المقبلة، حيث انهت ادارة النادي قبل قليل الإجراءات المتعلقة بتسجيل اللاعب النحاس في صفوف الفريق.

اللاعب الذي وصل الى عمان قبل يومين، ينتظر أن يشارك فريق السلط في مباراة اليوم بنهائي كأس الأردن أمام فريق النادي العربي عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.

ويذكر أن اللاعب النحاس خاض العديد من تجارب الإحتراف في الدول العربية، مثلما شارك في الدوري الفرنسي، وهو يعد مكسبا كبيرا لفريق السلط الذي يدافع عن لقبه كبطل لدوري الدرجة الأولى وبطلا لبطولة كأس الأردن.