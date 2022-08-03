المحترف النيجيري نورث بيتر يجتاز الفحص الطبي ويلتحق بتدريبات الفيصلي والتكروري إداريا

عمان – الغد – اجتاز المحترف في صفوف الفريق النادي الفيصلي المهاجم النيجيري نورث بيتر، الفحص الطبي اليوم ، وسيشارك في تدريبات الفريق مساء اليوم على ملعب النادي تحضيرا لمواجهة فريق سحاب يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري المحترفين، والتي ستقام على استاد عمان الدولي.

وينتظر أن يصل مساء اليوم المدافع العراقي مصطفي ناظم الشباني، للالتحاق بالفريق، بعد اجتياز الفحص الطبي.

وتبقى مشاركة الثنائي بيتر و الشباني أمام سحاب مرهونة بيد الجهاز الفني للفيصلي بقيادة الكابتن جمال أبو عابد.

على صعيد متصل قررت الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي برئاسة جهاد القطيشات وبالتنسيق مع المدير الفني الكابتن جمال أبو عابد تعيين رائد التكروري مديراً إدارياً للفريق الأول، وعاد الكابتن حاتم عقل الذي كان مكلفاً بالمهمة إلى منصبه الأصلي مساعداً للمدرب ضمن الجهاز الفني للفريق.