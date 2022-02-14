المحروق: المؤشرات النقدية تؤكد متانة القطاع المصرفي

عمان- الغد – أكد مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق أن المؤشرات النقدية للمملكة تؤكد متانة واستقرار القطاع المصرفي.

وأضاف، خلال ورشة العمل التي عقدتها الجمعية بالتعاون مع البنك المركزي، ان القطاع المصرفي يشهد تطورا في التحول الرقمي، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الشمول المالي، إذ أن القطاع المصرفي استطاع تنفيذ التحول المطلوب قبل المدة المحددة.

وأكد أن هدف هذه الورشة يأتي للتوعية في الدلالة الفنية للأرقام المالية، ولتقوية الشراكة مع وسائل الإعلام.

وشدد على أن القطاع المصرفي داعم رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تداخلاته المباشرة وغير المباشرة في القطاعات الأخرى.

وبين ان حجم موجودات القطاع المصرفي تساوي 194 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لاجمالي الودائع لدى البنوك يبلغ 126 بالمائة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، و97 بالمائة إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لنمو في حجم التسهيلات المصرفية ودعم القطاعات الإنتاجية.

وحول دور الجمعية، أكد الدكتور المحروق، أن الجمعية أقرت استراتيجية جديدة تدعم وتعظم دورها، خاصة في مجالات التدريب ونشر البيانات وإعادة العرض بشكل واضح ومباشر، بالإضافة لتفعيل اللجان.

وقال إن الجمعية تدير اللقاءات التي تخص الفرص الاستثمارية من خلال المشاريع الحكومية، كموضوع الناقل الوطني، منوها إلى أن الجمعية بصدد تنظيم لقاءين خلال الفترة المقبلة مع وزير الطاقة وأمين عمان الكبرى.

ودعا إلى أهمية تقوية وتدعيم الشراكة بين الجمعية ووسائل الإعلام، مقدما شكره لوسائل الإعلام لحضورهم ورشة العمل، شاكرا أيضا البنك المركزي على دوره في تنظيم هذه الورشة.

وأعلنت جمعية البنوك أمس عن هويتها المؤسسية الجديدة “شعارها الجديد”، والتي ترمز إلى النهج الذي ستقوم عليه الجمعية خلال الفترة المقبلة.

وجاء تصميم الشعار الجديد من خلال مسابقة أجرتها الجمعية بين البنوك العاملة في المملكة، حيث كرمت الجمعية مطوري الشعار الجديد.

بدوره، استعرض مساعد مدير دائرة الأبحاث والدراسات في البنك المركزي الدكتور محمد خريسات، الفرق بين السياستين النقدية والمالية، وان البنك المركزي ينحصر دوره في السياسة النقدية، بينما وزارة المالية من مسؤوليتها السياسة المالية.

وأشار الدكتور خريسات إلى دور البنك المركزي في ضخ السيولة المالية واتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة التي تأتي بطلب من البنوك، وأسعار الفائدة والاحتياطي الالزامي وحجم الاحتياطات في البنك المركزي وغيرها من الأدوات النقدية.

وقدم شرحا مستفيضا حول الاطار التشغيلي للسياسة النقدية الذي تبناه البنك المركزي منتصف عام 2007 وفقا لنظام الكوريدور لاسعار الفائدة، حيث يمثل معدل فائدة إعادة الشراء لليلة واحدة في الحد الأعلى، ويمثل معدل فائدة نافذة الإيداع في الحد الأدنى.

ولفت إلى أن سياسة سعر الصرف وربطها بالنسبة للدينار مع الدولار وبسعر وسطي 709 فلسات لكل دولار، مؤكدا ان سياسة سعر الصرف الحالية خدمت الاقتصاد الأردني.

وشرح دور وزارة المالية والسياسة المالية وأدوات تلك السياسة، ورسم السياسة المالية للدولة.

وفي نهاية ورشة العمل، وزع مدير عام الجمعية شهادات على المستفيدين.