المحكمة الإدارية تؤجل البت بـ “طعن” انتخابات نادي الوحدات

خالد العميري

عمان – قررت المحكمة الإدارية صباح اليوم الأربعاء، تأجيل قرارها حول القضية المقامة من رئيس النادي بالدورة السابقة يوسف الصقور والمرشح لعضوية الهيئة الإدارية خالد العبسي، للطعن بصحة انتخابات نادي الوحدات، التي جرت يوم 3 أيار (مايو) من العام الحالي.

وأكد المحامي الدكتور رمضان مخلوف، رئيس الدائرة القانونية لنادي الوحدات، في تصريحات خاصة لـ “الغد” أن قرار تأجيل الجلسة إلى يوم الإثنين 16 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، جاء لإستكمال عملية التدقيق وإحضار بعض الأوراق من الجهة المستدعى ضدها بالجلسة القادمة.

وأضاف: “لا زالت القضية بين يدي العدالة، وقضاءنا مشهود له بالعدل، ونحن سنتقبل القرار مهما كانت نتيجته”.

ووفقا لوثائق حصلت عليها “الغد” سابقا، فقد إنصبت عملية الطعن التي قدمها الصقور والعبسي، بشكل أساسي، على مزاعم حدوث تجاوزات سبقت عملية الإنتخابات من إجراءات، ومنها رفض ترشح اللاعب رأفت علي لإعتباره عاملا بأجر لدى الوحدات وهو ما فنّده اللاعب سابقا، فضلا عن إدراج أسماء أعضاء في أندية أخرى، منهم أمين سر أحد الأندية المحترفة – الذي لا يحق له الإنتخاب – لإزدواج العضوية.

كما تزعم تلك الوثائق قبول عضوية 50 شخصا، واعتبارهم لاعبين سابقين أنهوا حياتهم الرياضية في النادي من أجل الإنتخاب، في الوقت الذي أثبتت فيه التسريبات والوثائق، أن عددا منهم لم ينه حياته الرياضية بالقلعة الخضراء، كما أن كشف الموقعين على الإنتخاب لم يتطابق مع عدد المقترعين، فالبعض انتخب وهو خارج البلاد، والآخر كان مقيد الحرية ويقضي محكوميته بالسجن.

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