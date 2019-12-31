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المحكمة الإدارية تؤكد عدم صحة انتخابات نادي الوحدات

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – قررت المحكمة الإدارية اليوم، قبول الطعن بعدم صحة انتخابات نادي الوحدات، بعد القضية التي رفعها رئيس النادي بالدورة السابقة يوسف الصقور والمرشح لعضوية الهيئة الإدارية خالد العبسي، بخصوص الطعن في صحة انتخابات نادي الوحدات، التي جرت يوم 3 أيار (مايو) من العام الحالي.

ووفقا لوثائق حصلت عليها “الغد” سابقا، فقد إنصبت عملية الطعن التي قدمها الصقور والعبسي، بشكل أساسي، على مزاعم حدوث تجاوزات سبقت عملية الإنتخابات من إجراءات، ومنها رفض ترشح اللاعب رأفت علي لإعتباره عاملا بأجر لدى الوحدات وهو ما فنّده اللاعب سابقا، فضلا عن إدراج أسماء أعضاء في أندية أخرى، منهم أمين سر أحد الأندية المحترفة – الذي لا يحق له الإنتخاب – لإزدواج العضوية.

كما تزعم تلك الوثائق قبول عضوية 50 شخصا، واعتبارهم لاعبين سابقين أنهوا حياتهم الرياضية في النادي من أجل الإنتخاب، في الوقت الذي زعمت فيه التسريبات والوثائق، أن عددا منهم لم ينه حياته الرياضية بالقلعة الخضراء، كما أن كشف الموقعين على الإنتخاب لم يتطابق مع عدد المقترعين، فالبعض انتخب وهو خارج البلاد، والآخر كان مقيد الحرية ويقضي محكوميته بالسجن.

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