المحكمة الإدارية تقبل الطعن بـ”عدم صحة” انتخابات نادي الوحدات

خالد العميري

عمان – قبلت المحكمة الإدارية يوم أمس، الطعن الذي تقدم به رئيس النادي في الدورة السابقة يوسف الصقور والمرشح لعضوية الهيئة الإدارية خالد العبسي، حول “عدم صحة” انتخابات نادي الوحدات، التي جرت يوم 3 أيار (مايو) من العام الحالي.

ويُعتبر قرار المحكمة الإدارية بإلغاء نتيجة انتخابات نادي الوحدات نافذا على الفور، ولا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال فترة 30 يوما، وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك، وفقا لخبير قانوني، حيث كانت عملية الطعن التي قدمها الصقور والعبسي، تنصب على مزاعم حدوث تجاوزات سبقت عملية الانتخابات.

من جانبه أشار رئيس الدائرة القانونية لنادي الوحدات المحامي الدكتور رمضان مخلوف، في تصريحات خاصة لـ “الغد”، قبول الطعن المقدم في القضية، لافتا إلى امكانية لجوء طرفي النزاع إلى المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف: “خلال 30 يوما من تاريخ القرار سنتقدم بطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، الإدارة ستبقى الآن على وضعها الطبيعي، وما تزال إدارة منتخبة وشرعية وتقوم بكافة مهامها، لحين صدور قرار نهائي وقطعي بعد تقديمنا للاستئناف، ما نزال بين يدي القضاء، ومن الصعب التكهن بنتيجة الحكم النهائي”.

وأكد الدكتور بشار الحوامدة الرئيس الحالي لنادي الوحدات في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأنه ما يزال هناك الوقت الكافي لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيرا: “سنستأنف القرار من أجل المحافظة على هيبة نادي الوحدات، لن نسلم النادي إلى لجنة مؤقتة، وسنبقى داعمين للنادي الذي نحب ونعش رغم كل الظروف”.

وطالب الحوامدة جماهير الوحدات الالتفاف حول النادي، مؤكدا أن العام الجديد 2020 سيكون الأفضل للوحدات.

ونفى الرئيس السابق لنادي الوحدات يوسف المختار في تصريحات حصرية لـ “الغد”، الإشاعات التي تحدثت عن محاربته لنجاح الإدارة بعد الحكم لصالحه في قضية الطعن، مؤكدا إيمانه بنزاهة القضاء الأردني واستقلاله، في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

واستطرد: “أنا لم أذهب إلى القضاء من أجل تقديم شكوى على مجلس الإدارة الحالي، لقد طلبت إعادة عملية الفرز بأصوات الرئاسة لأنني كنت قريبا من البقاء في هذا المنصب لدورة جديدة، لكن حدثت أمور غير قانونية دفعتني للذهاب إلى المجلس الأعلى للشباب، الذي وجهني إلى القضاء لكوني أكبر المتضررين.

وتابع: “مؤمن بقضيتي ولا أجد أمامي غير القضاء لإنصافي، هذا القرار التاريخي يضاف إلى السيرة المُشرفة للقضاء الأردني، تكلكوش قضائنا نزيه، هذه كلمتي المعهودة”.

وتعهد المختار لجماهير الوحدات، أنه إذا ما كانت هناك انتخابات قادمة ونزيهة، فإنه سيكون أول المهنئين للإدارة الجديدة، حتى لو كان عضوا بين الجماهير، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يتخذ قراره بالترشح مجددا للانتخابات.

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