المحكمة الإدارية تقرر وقف إضراب المعلمين

عمان- الغد- قررت المحكمة الإدارية اليوم الأحد، وقف الإضراب المفتوح عن العمل الذي أعلنته نقابة المعلمين بتاريخ 7/9/2019.

وقالت المحكمة الإدارية في قرار لها أصدرته اليوم، إنها مختصة بالنظر في دعوى أقامها مواطنان من أوليا أمور الطلبة، ضد نقابة المعلمين، يطلبان فيها وقف إضراب المعلمين، الذي أعلنته النقابة ويدخل اليوم اسبوعه الرابع.

وفي التفاصيل، طلب المستدعيان “وليا الأمر”، من المحكمة إصدار قرار “مستعجل” لوقف تنفيذ قرار نقابة المعلمين “الطعين الصادر بتاريخ 7/9/2019، والذي يحمل الرقم (4) والمتضمن الإعلان عن إضراب مفتوح اعتبارا من يوم الأحد 8/9/2019، وينتهي بتحقيق علاوة الـ50%”.

وبالتدقيق وجدت المحكمة أنه وبالرجوع إلى المادة 6/أ من القضاء الإداري (…) فإنها “تعتبر مختصة” بالنظر، في الدعوى.

وقالت المحكمة في قرارها: “إن القضاء المستعجل يتطلب توافر الشروط (…) وهي أن يكون هناك خطرا حقيقيا محدقا بالحق المراد المحافظة عليه، والذي يستلزم درؤه بسرعة دون تأخير أو تأجيل، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه إلى نتائج يصعب تداركها، وأن لا يمس القرار المستعجل موضوع الدعوى”.

وعليه قررت المحكمة “وقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في الدعوى”.