المحكمة الإدارية: قضية إضراب المعلمين “منتهية”

آلاء مظهر

عمان- أصدرت المحكمة الإدارية اليوم الاثنين، قراراً باعتبار قضية التي تم فرعها من قبل أولياء أمور على مجلس نقابة المعلمين ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى وظيفته “منتهية” .

وبحسب القرار الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، إنّ “الدعوى تعتبر منتهية وغير ذات موضوع دون الحكم لأي طرف من أطراف هذه الدعوى بأي رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة”.

وكانت المحكمة الإدارية أصدرت مؤخراً قراراً بوقف تنفيذ إضراب لحين البت في الدعوى المرفوعة ضد مجلس نقابة المعلمين ووزير التربية، قبل صدور قرار قضائي من المحكمة الإدارية العليا باعتبار قرار وقف الإضراب، نافذاً في الحال ويجب الالتزام به.

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