المحكمة الدستورية: اتفاقية الغاز مع إسرائيل لا تحتاج موافقة مجلس الأمة

عمان- الغد- اعتبرت المحكمة الدستورية، أنّ اتفاقية الغاز مع إسرائيل لا يحتاج نفاذها إلى موافقة مجلس الأمة.

وقالت في ملخص قرارها التفسيري الذي نشر اليوم الاثنين، بالجريدة الرسمية، إنّ “الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى، لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة”.

جاء القرار من المحكمة بعد طلب مجلس الوزراء بتفسير نص الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور، والذي أرسلته الحكومة لها بعد الجدل الكبير بشأن اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

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