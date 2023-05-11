المحكمة العليا الباكستانية تعتبر توقيف عمران خان “باطلا”

اعتبرت المحكمة العليا الباكستانية، الخميس، توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان “باطلا”.

وذكرت محطة جيو التلفزيونية الباكستانية أن المحكمة العليا في البلاد أمرت جهاز مكافحة الفساد بالإفراج عن عمران خان.

وأثار اعتقال خان في قضية احتيال احتجاجات عنيفة وواسعة النطاق في أنحاء البلاد، مما دفع الحكومة إلى دعوة الجيش للمساعدة في استعادة النظام.

وحضر خان أمام المحكمة العليا بعد أن قدم محاموه طعنا في قانونية قرار توقيفه الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع والذي أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.

واُحضر عمران خان أمام المحكمة بناء على أوامر رئيس المحكمة القاضي عمر عطا بانديال.

وفي وقت سابق، قررت محكمة باكستانية خاصة حبس خان 8 أيام على ذمة التحقيق بعد توقيفه بتهم فساد.

وأوردت بعض وسائل الإعلام المحلية، الأربعاء، أن المدعين العامين طلبوا حبس خان احتياطيا 14 يوما.

وقال شير أفضل مروت، المحامي عن حركة إنصاف لوسائل الإعلام الباكستانية إن خان “معنوياته جيدة”، لكنه اشتكى من تعرضه للضرب على رأسه من الخلف وركله من قبل القوات شبه العسكرية التي أوقفته.

ويأتي توقيف خان (70 عاما) لاعب الكريكيت الدولي السابق، الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية في باكستان، بينما تستهدفه عشرات التحقيقات القضائية منذ الإطاحة به في 2022.