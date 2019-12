المحكمة العليا تفصل بطعن بنزيمة حول قضية فالبوينا “الإثنين”

باريس – تُعلن المحكمة الفرنسية العليا يوم غد الاثنين قرارها بشأن الطعن المقدم من الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، الذي يتطلع لإسقاط التهمة التي تطارده منذ العام 2015 بسبب مزاعم تورطه في محاولة ابتزاز لزميله السابق بالمنتخب الفرنسي ماتيو فالبوينا.

وستفصل الجهة القضائية الأعلى التي عقدت جلسة استماع حول القضية في 25 تشرين ثان (نوفمبر) الماضي، فيما إذا كان المحققون، بحسب دفاع بنزيمة، قد تجاوزوا حدود ما هو مشروع في سبيل الحصول على أدلة حول التورط المزعوم للاعب.

وكان محاميو بنزيمة والمتهمون الخمسة الأخرون بالقضية، قد طالبوا بإلغاء التحقيقات لاعتبارهم بوجود مخالفات، وبالأخص تدخل شرطي تظاهر بأنه شخص ارسله فالبوينا للتعرف على هوية الأشخاص الذين يقومون بابتزاز اللاعب بفيديو جنسي.

