المحكمة تقبل استئناف عائلة من الشيخ جراح

محكمة الصلح في القدس قبلت أمس استئناف عائلة من الشيخ جراح ضد أمر الاخلاء الذي صدر ضدها من قبل دائرة التنفيذ. القاضي جاد ارنبرغ قال إن مسجلة دائرة التنفيذ التي امرت بالاخلاء اتخذت القرار دون مناقشة ادعاءات العائلة بصورة شاملة. بناء على ذلك أمر باعادة الملف الى دائرة التنفيذ لاجراء نقاش آخر. في اعقاب القرار سيتم تأجيل اخلاء العائلة الذي هدد باعادة اشعال الحي وشرقي القدس لشهرين على الاقل.

عائلة سالم توجد في مركز النزاع في الشيخ جراح في الاشهر الاخيرة. فقرب بيتها اقام عضو الكنيست ايتمار بن غبير (الصهيونية الدينية) قبل شهرين ونصف مكتب مرتجل. وفلسطينيون قاموا بالقاء الزجاجات الحارقة على بيت العائلة اليهودية الوحيدة التي تعيش في المنطقة ومواجهات بين نشطاء من اليمين وفلسطينيين اندلعت هناك تقريبا في كل مساء لاسابيع. في الشرطة يخشون من أن اخلاء العائلة التي تعيش في المكان منذ العام 1950 يمكن أن يشعل من جديد شرقي القدس.

بيت عائلة سالم، الذي كان يعود لعائلة يهودية قبل 1948، اشتري مؤخرا من قبل يونتان يوسف، وهو ناشط يميني وعضو في مجلس بلدية القدس. يوسف استأنف في السنوات الاخيرة اجراءات الاخلاء ضد العائلة التي بدأت في الثمانينيات. الاخلاء كان يمكن أن ينفذ قبل شهر رمضان، لكن تم تأجيله، ضمن امور اخرى، بناء على طلب من الشرطة خشية أن يزيد التوتر والعنف في القدس. في هذه الاثناء قدم ابناء العائلة بواسطة المحامي ماجد غنايم طلب السماح لهم بالاعتراض على قرار مسجلة دائرة التنفيذ اصدار أمر اخلاء لهم من البيت.

الذريعة الاساسية التي استند اليها الاستئناف لابناء العائلة هو تقادم الحكم الاصلي الذي صدر ضدهم في 1988. منذ ذلك الحين واصحاب العقار تقريبا لم يعملوا من اجل اخلائه. ايضا ادعت عائلة سالم بأنه لا يوجد لدى يوسف قرار الحكم الأصلي حيث أن هذا القرار اتلف قبل سنوات. قرار الاخلاء ضدهم صدر استنادا لوثيقة موثقة تؤكد وجود قرار الحكم. المحامي غنايم قال إن قرار الحكم مرفوض لأن هذا القرار لم يكن امامها عند كتابة الوثيقة، الامر الذي يعترف به ايضا كاتب العدل. ادعاء آخر طرح في الاستئناف وهو أنه منذ قرار الحكم في 1988 والعائلة تدفع ايجار للمبنى الأمر الذي يشكل اتفاق جديد بين اصحاب البيت وبين عائلة سالم، الذي يسمح لهم بمواصلة العيش فيه.

في الجلسة التي عقدت اول من امس قال المحامي ابراهام موشيه سيغل، ممثل يوسف، بأن كل هذه الادعاءات نوقشت ورفضت من قبل مسجلة دائرة التنفيذ، عيديت غور آريه، التي امرت بالاخلاء. الاستئناف هو محاولة للتطويل من خلال سحق حقيقي لحق الملكية للمدعى عليه (يوسف)… هذا الشخص لا يجب أن يعاني هذا التنكيل المتواصل وغير المنقطع والذي تنقصه النزاهة والنية الحسنة، قال المحامي سيغل في الجلسة. القاضي جاد ارنبرغ رفض ادعاءات يوسف.

في شهر شباط امر ارنبرغ بتأجيل اخلاء عائلة سالم الى حين اتخاذ قرار جديد. التعليمات لاخلاء العائلة كانت من العوامل الاساسية لزيادة التوتر في الحي في تلك الفترة. في شهر كانون الاول الماضي تم تأجيل اخلاء العائلة في اعقاب طلب قدمته الشرطة، ايضا في حينه بسبب مخاوف امنية. قبل ذلك ببضعة أيام زار المكان 22 دبلوماسي أوروبي، من بينهم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الضفة، سيفان كونفون بورغسدروف، الذي ندد بشدة بالعملية المخطط لها. “في بيت عائلة سالم يعيش 11 شخص، المهددين بالاخلاء في الفترة القريبة القادمة، خلال عيد المولد وفي وسط الشتاء. بالنسبة لي كمسيحي هذا امر يصعب استيعابه”، قال بورغسدروف. “هذه منطقة محتلة ويوجد للناس فيها حقوق كاملة للعيش فيها. وقد تم اخلاءهم في 1948 من غربي القدس ووجدوا ملجأ هنا. وبعد سبعين سنة يريدون اخلاءهم مرة اخرى وتحويلهم مرة اخرى الى لاجئين. هذا أمر غير انساني وغير معقول. أنا موجود هنا للتعبير عن خيبة أملنا وعن غضبنا”.

حتى العام 1948 كان البيت بملكية عائلة يهودية. وعائلة سالم استأجرته. وبعد حرب الايام الستة تم نقل البيت الى سلطة القيم العام الاسرائيلي، الذي بدوره اعاده بعد ذلك الى ورثته الوحيدين. في الفترة الاخيرة اشترى يوسف حقوق الملكية على المبنى.

في هذه الاثناء، في الملف الذي يتعلق بثلاث عائلة في الجانب الثاني للشيخ جراح قدم ممثلو المستوطنين طلب لعقد جلسة بتشكيلة واسعة من المحكمة العليا في محاولة منهم لفسخ القرار الذي يمنع اخلاء العائلة.

في 1 آذار قرر ثلاثة قضاة كاغلبية أنه يجب على اجراءات اخلاء العائلات الانتظار الى حين حسم مسألة الملكية على الارض في اطار اجراءات تسوية الاراضي في وزارة العدل. القرار يتوقع أن يعيق اجراءات اخلاء عشر عائلات اخرى في الحي، التي لم تكن جزءا من الملف. شركة “نحلات شمعون” التي يسيطر عليها نشطاء من اليمين والتي تطالب باخلاء السكان، قدمت في الاسبوع الماضي طلب لعقد جلسة بتشكيلة موسعة للمحكمة من اجل النظر في المسألة في محاولة لفسخ القرار. الطلب سيتم البت فيه من قبل رئيسة المحكمة العليا استر حيوت.