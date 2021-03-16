“المحل مغلق بسبب شخص متنفذ”.. أمانة عمان تعلق

عمان – الغد -أوضح الناطق الإعلامي في أمانة عمان ناصر الرحامنة حول ما يجري تداوله من صور على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المواطنين يزعم ” إغلاق محله بسبب شخص متنفذ في الأمانة” بالقول أن المحل يمارس مهنة بيع القهوة السائلة بدون ترخيص وهو ضمن بناء مخالف وعليه شكاوى كثيرة جداً من المجاورين.

وأضاف أن الموقع تنظيمه سكني وليس تجاري ولا يمكن ترخيصه حسب الأنظمة والقوانين ولا يوجد اذن اشغال والبناء مخالف إنشائيا.