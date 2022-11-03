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“المحّمرة” السورية أفضل طبق نباتي في العالم

12:58 م2022-11-03
"المحّمرة" السورية أفضل طبق نباتي في العالم
"المحّمرة" السورية أفضل طبق نباتي في العالم

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تصدر طبق “المحمّرة” السوري قائمة الـ 50 طبقا نباتيا الأفضل في العالم، والتي يصدرها موقع “تاست أطلس” المتخصّص.

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وطبق “المحمّرة” السوري، هو عبارة عن فلفل أحمر محمّص، مع الكثير من التوابل والبهارات.

وبالإضافة إلى الفلفل، تتكوّن “المحمّرة” السورية أيضا من الطماطم، والثوم، والبصل. وقد تضاف إليها بعض المكسرات، حسب الأذواق.

ومع “المحمّرة”، شملت القائمة أيضا عدّة أطباق لبنانية، كالحمص، والفتوش، وبابا غنوش، وحتى طبق مكعبات البطاطا الحارّة.

كما احتوت القائمة على طبق الفلافل الفلسطيني.

12:58 م2022-11-03
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