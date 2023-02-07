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المخابز تعمل على مدار الساعة لتأمين احتياجات المواطنين

12:24 م2023-02-07
خبز
خبز

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قال نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي، إن المخابز الآلية تعمل على مدار 24 ساعة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز، فيما تعمل المخابز الحجرية حتى ساعات متأخرة من الليل، استجابة للطلب.
وأشار الحموي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن المواد الأولية اللازمة لعمل المخابز متوفرة ولا يوجد أي نقص أو مشاكل، لافتاً إلى استقرار الطلب عند مستوياته الاعتيادية بعد ارتفاعه لنحو 20 بالمئة اول أمس.
ويبلغ عدد المخابز في جميع محافظات المملكة نحو الفي مخبز، تشمل الآلية ونصف الآلية والحجرية.-(بترا)

12:24 م2023-02-07
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