المخرجة كندة الكردي تفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي

عمان-الغد- فازت المخرجة الأردنية البريطانية كندة الكردي بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير عن فيلمها “كما في السماء كذلك على الأرض” في مهرجان موسكو للأفلام ‘Esoteric International film Festival وهو مهرجان أفلام العلوم الغامضة.

تقول المخرجة كندة الكردي مما لا شك فيه، ان علم النجوم لعب دورا كبيرا في ثقافات وحضارات مختلفة حول العالم وعلى مدار العصور. لكن – ورغم ذلك – تعرض لكثير مما يمكن وصفه بالقمع في التاريخ الحديث. وانطلاقا من هذا، كان من المهم استكشاف أبرز تفاصيل هذا العلم والغوص في أعماقه العلمية.

من خلال رحلة تهدف بالأساس لتسليط الضوء على الطرق المختلفة له ولاستخدامه. وفي السياق نفسه والخطوات المحددة التي ينتهجها القائمون عليه.

وتقول المخرجة كندة الكردي الهدف هو “محاولة لفهم الكثير من التعقيدات المرتبطة بعلم النجوم”.

وقد أنتج وصور هذا الفيلم عبر ثلاث قارات: أميريكا الشمالية، أوروبا والشرق الأوسط

كندة الكردي خريجة National Film and Television Scool في لندن وتتعاون حاليا مع محطات تلفزيونية بإخراج وانتاج افلام قصيرة من مركزها في لندن.