آخر الأخبار حياتناحياتنا

المخرجة كندة الكردي تفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي

منذ ساعة واحدة
المخرجة كندة الكردي - (من المصدر)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- فازت المخرجة الأردنية البريطانية كندة الكردي بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير عن فيلمها “كما في السماء كذلك على الأرض” في مهرجان موسكو للأفلام ‘Esoteric International film Festival وهو مهرجان أفلام العلوم الغامضة.
تقول المخرجة كندة الكردي مما لا شك فيه، ان علم النجوم لعب دورا كبيرا في ثقافات وحضارات مختلفة حول العالم وعلى مدار العصور. لكن – ورغم ذلك – تعرض لكثير مما يمكن وصفه بالقمع في التاريخ الحديث. وانطلاقا من هذا، كان من المهم استكشاف أبرز تفاصيل هذا العلم والغوص في أعماقه العلمية.
من خلال رحلة تهدف بالأساس لتسليط الضوء على الطرق المختلفة له ولاستخدامه. وفي السياق نفسه والخطوات المحددة التي ينتهجها القائمون عليه.
وتقول المخرجة كندة الكردي الهدف هو “محاولة لفهم الكثير من التعقيدات المرتبطة بعلم النجوم”.
وقد أنتج وصور هذا الفيلم عبر ثلاث قارات: أميريكا الشمالية، أوروبا والشرق الأوسط
كندة الكردي خريجة National Film and Television Scool في لندن وتتعاون حاليا مع محطات تلفزيونية بإخراج وانتاج افلام قصيرة من مركزها في لندن.

مقالات ذات صلة

قد نلدغ من “كورونا” مرتين.. اكتشاف أول حالة لإعادة الإصابة بالفيروس

منذ ساعة واحدة

مصعب الخطيب: غياب الأغنية ذات اللهجة البيضاء يؤدي لاضمحلالها

منذ ساعة واحدة

“علم الحساب الذهني” مبادرة لتعزيز التعليم التفاعلي بالأنشطة والمسابقات

منذ ساعة واحدة

“فريق عصام التطوعي”.. نموذج للريادة الاجتماعية يعيد نبض الحياة لأطفال محرومين

منذ ساعة واحدة
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock