المخرج أشرف العبادي يحصد جائزة أفضل إخراج عن فيلم “رجل الكمين”

أحمد الشوابكة

عمان – حصد المخرج الأردني أشرف العبادي جائزة أفضل إخراج عن فيلم “رجل الكمين” في مهرجان سينيمانا الدولي الرابع، الذي نظمه نادي أهلي سداب بالتعاون مع مكتب محافظ مسندم خلال الفترة من 4 إلى 8 شباط (فبراير) الحالي في محافظتي مسقط ومسندم، بحضور عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية والخاصة، وضيوف سلطنة عمان والمهتمين بالشأن الثقافي والسينمائي.

وتتلخص أحداث الفيلم “رجل الكمين” الذي يأتي ضمن سلسلة إنسانيات السينمائية رمضان 2023، التي ينتجها المنتج عصام حجاوي وهو من تأليف الكاتب وليد عماد، ومن بطولة النجم العربي منذر رياحنة، وضيف الشرف الفنان القدير وليد البرماوي، ونجم المستقبل كرم الزواهرة، ودانا خوري، وحبيب طبيشات، ونانسي شديفات، وتالا الحلو.

القصة مستوحاة من قصة حقيقية حدثت خلال العشرة سنوات الماضية، تتحدث عن شخص مدمن للألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا، وتبدأ القصة عندما يتعرف سامي على فتاة من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بمساعدة صديق له في الحي!، ثم يقرر سامي والفتاة الالتقاء في مكان عام حسب ما كان متفقا عليه، ولكن تبين فيما بعد لسامي، أن الفتاة “إحدى أفراد العصابة بأكملها” أوقعت سامي بالفخ وذهب ضحية تهديدات جعلته يلجأ للهروب عن طريق رفيق سوء آخر؛ ما أدى إلى وقوعه في مصيبة أخرى، وفق ما ذكره المنتج عصام حجاوي.

وفي حفل الختام الذي أقيم أول أمس على خشبة مسرح جمعية المرأة العمانية في خصب، شهد عرضا مرئيا لجميع الأفلام الفائزة في المهرجان لجوائز الفيلم الطويل والفيلم القصير، كما استعرض جانبا من صناعة الأفلام السينمائية في سلطنة عُمان، إضافة إلى عرض مرئي يبرز وجهات نظر الضيوف والناقدين وآرائهم حول المهرجان وجهود سلطنة عمان في استضافة المهرجان السينمائي الرابع.

وتم الإعلان عن الأفلام الفائزة في مسابقات المهرجان وتكريمها من قبل محافظ مسندم إبراهيم بن سعيد بن ابراهيم البوسعيدي والتي جاءت على النحو الآتي: في مسابقة الأفلام القصيرة توج الفيلم الروائي (سبات) للمخرج السوري حسام حمو بالجائزة الأولى، وفاز الفيلم الروائي (نعيمة) للمخرج المغربي سامي سر ختم بالجائزة الثانية، فيما فاز بجائزة القدس الفيلم الروائي الفلسطيني (ستة أيام لا تكفي) للمخرجين محمود أبو شمسيه وثابر متولي، وفاز بجائزة التميز والإبداع الفيلم الروائي العراقي (سكره) للمخرج محمد عبدالأمير، أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة فذهبت للفيلم الكرتوني (شيرين).

أما بخصوص الأفلام الروائية الطويلة فقد فاز فيلم (الحكيم) بجائزة أفضل فيلم متكامل من بطولة الفنان القدير دريد لحام للمخرج باسل الخطيب وسيناريو ديانا جبور، إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج بسورية، وفاز بجائزة أفضل تصوير الفيلم (وش القفص) للمخرج المصور أشرف مهدي من جمهورية مصر العربية، وحصل فيلم ( Aisha) للمخرج M Jayachandran على جائزة أفضل موسيقا تصويرية من جمهورية الهند الصديقة، وفاز فيلم ( A cross in the desert ) للمخرجة ( Milena Predic ) من إنتاج مشترك بين صربيا والأردن ورومانيا بجائزة أفضل ممثلة، وفاز فيلم آخر السعادة للمخرج رائد محسن من إنتاج العراق بجائزة.

وتم تكريم كل من الفنان السوري دريد لحام والفنان الأردني عاكف نجم والفنان المصري طارق عبد العزيز والفنان القطري غازي حسين والفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم والفنان الإماراتي منصور الفيلي.

وكان الفنان الأردني عاكف نجم رئيساً للجنة التحكيم للفيلم الطويل والتي تضم في عضويتها كلا من الدكتور محمد محسن الزارعي من تونس وميرفت عمر من مصر و Gouri Nair من إيران والدكتور عبدالكريم جواد من سلطنة عمان.

فيما تولى الفنان المصري طارق عبدالعزيز رئاسة لجنة تحكيم الفيلم القصير وعضوية كل من المخرج والمنتج ممدوح سالم من السعودية، ورشا بركات من سورية والفنانة أمل محمد من الكويت، والفنان زكريا الزدجالي من سلطنة عمان.

وكان الدكتور خالد بن عبدالرحيم الزدجالي نائب رئيس مكتب الاتحاد العام للفنانين العرب بسلطنة عمان رئيس مهرجان سينمانا الرابع، ألقى كلمة في حفل الختام قال فيها: “إن سلطنة عمان بلد الاستوديوهات المفتوحة من أقصاها إلى أقصاها يدا بيد نساهم بما يمكننا بعون الله من الوصول للأهداف المنشودة، مهرجاننا العام الحالي الذي انتهى شارك فيه أكثر من 121 فيلم من 17 دولة بين أفلام قصيرة وطويلة ونأمل أن يرتفع عدد المشاركات في الدورة الخامسة والتي نسعى أن تكون دورة خماسية مميزة وتحظى بمشاركة ودعم وتجاوب أكبر وأكثر ثراء وفائدة للوطن ولمحبي السينما ومتذوقيها والجمهور عامة.