المخيمات الفلسطينية في الأردن تثمن موقف الملك من “صفقة القرن”

عمان- ثمّنت الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في المخيمات الفلسطينية في الأردن، موقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت الفعاليات في بيان صادر عن دائرة الشؤون الفلسطينية اليوم الاربعاء،” إنهم على يقين تام أن الفشل سيكون مصير خطة السلام الأميركية كما فشلت المرة الأولى، عندما أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني، وأعلنها مدوية “لا للوطن البديل، لا للتوطين، لا للتخلي عن القدس”.

واشارت إلى أن ما أعلنته الإدارة الأميركية حول ما يسمى بخطة السلام الأميركية، يأتي دعما للمؤامرة الاسرائيلية بإقامة “دولة القومية الاسرائيلية”، ويمنح الظلم شرعية قانونية وتاريخية تهدف الى تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأعربت الفعاليات الشعبية عن اعتزازها بموقف الأردن الصلب الذي ينهض بمسؤوليات جسام تجاه القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها رغم ما يتعرض له من ضغوط اقليمية ودولية واقتصادية ومالية لتمرير الخطة.

واضافت الفعاليات، ” نؤكد أهمية التمسك بالثوابت الوطنية ورفض كل الضغوطات التي تمارس على المملكة، ودعم جلالة الملك في مواجهة المؤامرة على الأردن وفلسطين،موضحين ” نقف صفا واحدا كالبنيان المرصوص لمواجهة كل من يحاول استهداف الأردن وأمنه” .

وجددت الفعاليات البيعة والولاء لجلالة الملك في سعيه المتواصل والدؤوب للتصدي لأية محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

–(بترا)