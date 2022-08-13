المخيم الصيفي الـ47 للفتيات والفتيان الأيتام ينطلق غدا بعد انقطاع عامين بسبب الجائحة

تنطلق يوم غد الأحد فعاليات المخيم الصيفي للفتيات والفتيان الأيتام (جمعية رعاية اليتيم الخيرية – حوض البقعة) برعاية النائب السابق والمهندس خالد رمضان، في مقر كلية تدريب عمان بمشاركة الفنانين الملتزمين هشام الأقطش وعبود مطرية الساعة الثامنة مساء.

وتستمر فعاليات المخيم الصيفي الذي ينظم بالتعاون مع وكالة الغوث الدولية وبمشاركة لجان وجمعيات الأيتام في الأردن سنويا حتى 19 / 8 / 2022 في كلية تدريب عمان(المقابلين)، ومن أهدافه حصول الأطفال على راحة جسمانية ونفسية وصقل مهاراتهم الحياتية.

ويشارك الأطفال الأيتام العام الحالي من مخيمات عدة منها؛ نادي الجليل، نادي غزة هاشم، نادي العودة، جمعية رعاية أيتام الهاشمي، جمعية رعاية أيتام النصر، جمعية ارض كنعان، نادي الكرمل، جمعية الأرض، شلنر، جمعية يعرب مخيم النصر، جمعية الفتى اليتيم الخيرية مخيم الحسين، فريق سواعد الطوعي، جمعية رعاية اليتيم الخيرية.

وبحسب مدير المخيم فادي عادل، فإن المتطوعين في البرنامج خضعوا لدورة إعداد وتدريب القادة، التي استمرت لمدة يومين قبل وصول الأطفال الأيتام، وشاركوا في الورش التدريبية والمحاضرات حول طرق التعامل مع الأطفال والخصائص السلوكية، إضافة إلى تنفيذ أعمال الخدمة العامة وتجهيز مرافق كلية تدريب عمان لاستقبال الأطفال اليوم السبت.

أن يوم غد الأحد ستنطلق فعاليات المخيم تحت رعاية المهندس والنائب السابق خالد رمضان الساعة الثامنه مساءً في مقر كلية تدريب عمان.