المدارس العمرية تفتتح فرعاً جديداً في الزرقاء



عمان – أقيم تحت رعاية الأستاذ موسى شحادة رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني رئيس هيئة مديري المدارس العمرية حفل استقبال بمناسبة افتتاح فرع المدارس العمرية في محافظة الزرقاء مدينة الشرق، وذلك بحضور الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني ومساعد محافظ الزرقاء واعضاء هيئة مديري المدارس العمرية وسعادة النائب محمد الظهراوي وسعادة النائب قصي الدميسي ومدير عام مؤسسة موارد ومدير التعليم الخاص بالزرقاء الثانية ومدراء المدارس ومساعديهم وجمع غفير من أهالي المحافظة وأولياء أمور الطلبة المسجلين في المدارس وذلك يوم الاثنين 26/8/2019.

والقى الدكتور هشام عبد المعطي المدير العام للمدارس العمرية كلمة ترحيبية عبر فيها عن شكره وتقديره لإدارة البنك الإسلامي الأردني على دعمهم الدؤوب للمسيرة التعليمية في الأردن بتأسيس المدارس العمرية في محافظة العاصمة عمان والتي تُعد ثمرة من ثمار البنك الإسلامي الأردني والاستمرار بالتوسع من خلال افتتاح هذا الفرع في محافظة الزرقاء لنقل قصة نجاح المدارس العمرية بخبرة وصلت لاثنين وثلاثين عاماً لخدمة أهالي محافظة الزرقاء ورفد القطاع التعليمي فيها بمؤسسات تعليمية وتربوية آمنة تساهم في تخريج اجيال تخدم امتها ووطنها ولتواصل المدارس العمرية توسعها ونموها وتطورها وارتقاءها وبتحقيق المزيد من الإنجازات ، مثمناً جميع الجهود التي واصلت العمل ليلا ونهارا لبناء هذا الصرح التعليمي وانجازه مستكملا جميع المتطلبات والاستعدادات لاستقبال الطلاب في محافظة الزرقاء حيث تضم المدارس التي تقع على مساحة 11 الف متر مربع صفوف بمساحات كبيرة وملاعب ومسابح ومختبرات وشاشات ذكية في كافة الغرف الصفية ومختبر ذكي والعديد من المرافق التي تواكب أحدث الوسائل الحديثة في المجال التعليمي.