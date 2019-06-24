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المدارس المستقلة الدولية تحتفل بتخريج الفوج التاسع

منذ 12 دقيقة
جانب من حفل التخرج - من المصدر

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عمان- الغد- أقامت المدارس المستقلة الدولية فرع المطار حفل تخريج الفوج التاسع لطلبة الصف الثاني عشر في البرنامجين الوطني والدولي برعاية رئيس مجلس إدارة المدارس، نبيل حسين، حيث كان احتفالا للوطن وقائد الوطن وأبناء الوطن سادته أجواء احتفالية رائعة.

وحصل المدارس المستقلة الدولية على مدى 11 عاما من التميز في التعليم، على اعتمادات محلية ودولية للبرامج الامريكية والبريطانية.

وحققت نتائج متميزة على الصعيد المحلي والعالمي في البرامج الاجنبية، وتعد بيئة مدرسية مميزة، ومرافق فريدة من ملاعب ومختبرات علمية ومسابح ونادٍ رياضي.

وتدعو المدارس التي تمتاز بهيئة إدارية ومعلمون خبراء، إلى المسارعة بالحجز فالمقاعد محدودة في البرامج الأمريكي / البريطاني / الوطني.

ويمنح الطلبة المتفوقين خصومات مجزية للنقابات والسلك القضائي والعسكري والسفارات.

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