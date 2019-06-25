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“المدارس المستقلة الدولية” تخرج فوجا جديدا

منذ ساعة واحدة
جانب من تخريج فوج مدارس المستقلة الدولية -(من المصدر)

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عمان- تزامنا مع احتفالات المملكة بعيدي الاستقلال والجلوس الملكي، أقامت المدارس المستقلة الدولية فرع المطار حفل تخريج الفوج التاسع لطلبة الصف الثاني عشر في البرنامجين الوطني والدولي برعاية نبيل حسين رئيس مجلس إدارة المدارس؛ حيث كان احتفالا للوطن وقائد الوطن وأبناء الوطن سادته أجواء احتفالية رائعة. فكل عام والوطن وقائده بألف خير وألف مبارك لأبنائنا الخريجين.
والمدارس المستقلة الدولية ذات 11 عاما من التميز في التعليم، اعتمادات محلية ودولية للبرامج الأميركية والبريطانية، نتائج متميزة على الصعيدين المحلي والعالمي في البرامج الأجنبية، بيئة مدرسية مميزة، مرافق فريدة من ملاعب ومختبرات علمية ومسابح ونادٍ رياضي. وتضم المدارس المستقلة هيئة إدارية متميزة ومعلمين خبراء، كما تمنح الطلبة المتفوقين خصومات مجزية وللنقابات والسلك القضائي والعسكري والسفارات.

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