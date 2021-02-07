المدارس تفتح أبوابها لعودة الطلبة تدريجيا (صور)

عمان- الغد- من أصل مليونين و164 ألفا، هم إجمالي أعداد طلبة المدارس في المملكة بمختلف السلطات التعليمية، توجه، اليوم الأحد، 773230 طالبا وطالبة من مرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى والصف الثاني عشر، وذلك بعد أن اتخذت وزارة التربية والتعليم قرارا يقضي بتدرج عودة الطلبة لمقاعدهم الدراسية.

الناطق الإعلامي لـ”التربية”، عبدالغفور القرعان، قال إن الدوام المدرسي بمرحلته الأولى، سيكون مقتصرا على طلبة الصفوف الثلاثة الأولى والثاني عشر “التوجيهي”، ومرحلة رياض الأطفال، منهم 535497 طالبا وطالبة في المدارس الحكومية، و205144 في مدارس القطاع الخاص، و28643 في مدارس (الأونروا)، و3946 في مدارس تتبع لوزارات الأوقاف، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العالي.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وأوضح القرعان أن اليوم الأحد، حدد وفق دليل العودة لالتحاق مرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني عشر، وغدا الاثنين لطلبة الصف الثاني، والثلاثاء لطلبة الصف الثالث، ولكن اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل سيلتحق جميع طلبة المرحلة الأولى بمدارسهم.

وبين أن الأيام الثلاثة الأولى، سيتم تخصيصها وفق هذه المرحلة لتسليم الكتب وتوزيع جدول الدروس، واطلاعهم على التفاصيل المتعلقة بالدوام والبروتوكول الصحي ونظام التناوب والأيام التي سيلتحقون خلالها بالدوام، مشيرا إلى أن الوزارة أعلنت مؤخرا عن الجدول المتعلق بتوزيع الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني على الطلبة، حيث حددت يوما محددا لكل صف دراسي ليصار إلى تسليمه الكتب المدرسية الخاصة به.

وأكد القرعان أن الأسابيع الثلاثة الأولى على الأقل، سيتم تخصيصها لتنفيذ برنامج الخاص بالمفاهيم والنتاجات الحرجة بالمواد الأساسية (العلوم والرياضيات واللغتين العربية والانجليزية)، لافتا إلى أن هذا البرنامج سينفذ لكل الصفوف وحسب مراحل عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.

وأشار إلى أن باقي الصفوف التي لن تشملها المرحلة الأولى ستتابع تعليمها عبر منصات التعليم الإلكترونية والقنوات التلفزيونية المخصصة لهذه الغاية.

وأوضح القرعان أن الوزارة أنهت كل الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لعودة الطلبة إلى مدارسهم تباعا، كما هو مخطط له.