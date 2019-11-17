المدربون الشخصيون في “جولدز جيم Gold’s Gym” يستكشفون المزايا العديدة لساعة Huawei WATCH GT 2 ويحبونها!

من غير المستغرب أن تلقى ساعة Huawei WATCH GT 2 رواجاً واسعاً بعد فترة قصيرة من طرحها في الأردن، لتصبح الآن واحدة من أهم الساعات الذكية في السوق. فقد أثبتت الساعة فعالية عالية في مساعدة الرياضيين وأولئك الذين يسعون إلى اتباع أنماط حياة صحية على مراقبة أدائهم وتشجيعهم على ممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية. فهذه الساعة الثورية تتوافق مع 15 رياضة مختلفة، منها 8 رياضات في الهواء الطلق، و7 رياضات في الصالات الرياضية.

توفر ساعة Huawei WATCH GT 2 كذلك تحليلات متزامنة لمعدل نبضات القلب، وعدد السعرات الحرارية التي تم حرقها، وعدد الخطوات والمسافات المقطوعة وغيرها، بما يتيح للمستخدم متابعة مؤشراته الحيوية وإجراء أي تعديلات قد تلزم. وللمساعدة في ممارسة التمارين الرياضية لفترات طويلة، تضم ساعة Huawei WATCH GT 2 بطارية بعمر طويل، يصل في بعض الأحيان إلى أسبوعين بما يضمن توفير تجربة استخدام ثابتة وبصورة متواصلة.

وعلى ضوء الأصداء الواسعة التي حققتها الساعة، سارع المدربون الشخصيون في نادي “جولدز جيم Gold’s Gym”، أحد أهم المدربين في المملكة وأكثرهم خبرة، إلى اختبار فعالية الساعة بأنفسهم وكانوا مندهشين بالنتيجة.

أشار عمران أبو ريا وهو مدرب شخصي في النادي إلى أنه طلب من عملائه الذي يرغبون بحرق الدهون تجربة ساعة Huawei WATCH GT 2، التي أظهرت وفقاً لتعبيره نتائج “دقيقة للغاية”: “طلبت من عملائي تجربة وضعية المشي الداخلي “Indoor Walking”، واندهشت فعلاً من دقة النتائج التي توفرها الساعة، سواء من حيث متابعة عدد الخطوات أو السعرات الحرارية، وبشكل خاص في تحديد نطاقات نبضات القلب. يتعين على العميل البقاء ضمن النطاق الأخضر الذي يشير إلى مرحلة حرق الدهون، وبالتالي في كل مرة يخرج فيها العميل عن هذا النطاق تحفزه الساعة على زيادة سرعته للمحافظة على مستواه”.

وأضاف: “خاصية مراقبة مستويات التوتر والشهيق والزفير هي كذلك أحد أهم الخصائص في الساعة، فإلى جانب فاعليتها في مساعدة المستخدمين على تحديد مستويات التوتر والتحكم بها، تجسد هذه الخاصية أهمية كبيرة بالنسبة إلى الرياضيين المبتدئين الذين لم يتقنوا بعد طرق التنفس الصحيح خلال ممارسة الرياضة”.

أما بالنسبة إلى إبراهيم أبو شوك، مدرب السباحة في نادي “جولدز جيم Gold’s Gym” فقد قال إن ساعة هواوي الذكية الجديدة ساهمت بشكل ملموس في تعزيز تجربته الرياضية، موضحاً: “يمكنني القول بأن تجربتي مع ساعة Huawei WATCH GT 2 هي رائعة بكل معني الكلمة. اعتدت في السابق على احتساب عدد الأشواط التي أقطعها أثناء السباحة فحسب، أما الآن تساعدني ساعة Huawei WATCH GT 2 على قياس المسافة المقطوعة، وعدد الضربات في الشوط، وعدد السعرات الحرارية المحروقة، كما توفر من خلال القياس الدقيق لمعدل نبضات القلب بيانات عن المرحلة التي بلغتها في التمرين، لأعرف إذا ما كنت في مرحلة الإحماء، أو إن بدأت في مرحلة حرق الدهون”.

يرى المدرب ناصر الشيخ أن التطبيقات الشاملة التي تضمها ساعة Huawei WATCH GT 2 قد تكون بمثابة مدرب شخصي بالنسبة إلى الرياضيين المبتدئين وتساعدهم على تحقيق أهدافهم. وأضاف: “تتيح ساعة Huawei WATCH GT 2 العديد من خيارات الأنشطة الرياضية، كما تساعد في تعزيز كفاءة التمرين من خلال التحليلات الآنية التي توفرها من دون أن يضطر العميل إلى قطع تمرينه والذهاب إلى جهاز آخر لقياس مؤشراته الحيوية”.

من جانبه، ذكر المدرب يامن فيصل أن ساعة Huawei WATCH GT 2 هي ليست مجرد أداة قياس رياضية، بل هي أسلوب حياة، موضحاً: “سهلت عليّ ساعة Huawei WATCH GT 2 إمكانية إجراء المكالمات والإجابة عليها من دون الحاجة إلى إبقاء هاتفي إلى جانبي في كل الأوقات، كما يمكنني تحميل مجموعة كبيرة من الموسيقى والاستماع لها بسهولة بواسطة السماعات اللاسلكية، بالإضافة إلى ذلك يمكنني استلام كافة اشعارات التطبيقات الموجودة على هاتفي على الساعة، الأمر الذي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة إلي”.

وعن طول عمر البطارية، قال المدرب معتصم الخلايلة: “إن طول عمر البطارية في ساعة Huawei WATCH GT 2 هو أمر مبهر بالفعل. أعيد شحن الساعة كل أسبوعين، هذا فضلاً عن الفترة الزمنية القصيرة التي تحتاجها البطارية لإعادة الشحن. ومن جهة أخرى، تتميز الساعة بشكلها المتناسق الذي يشبه الساعة الاعتيادية بما يجعلها مناسبة تماماً لمختلف المناسبات وليس فقط في الأماكن الرياضية”.

يرحب نادي “جولدز جيم Gold’s Gym” بجميع الراغبين بمعرفة المزيد عن ساعة Huawei WATCH GT 2 ويدعوهم للتفضل بزيارة النادي خلال أوقات الدوام الرسمي، لتجربة الساعة بأنفسهم والتعرف على المزايا العديدة التي تضمها، ويمكنهم كذلك شرائها مباشرة من نادي “جولدز جيم Gold’s Gym” بعد تجربتها.

منذ الرابع من تشرين الثاني 2019، أتيحت ساعة Huawei WATCH GT 2 رسمياً في السوق الأردني، حيث تتوفر بقياس 46 ملم بإصداريها: الكلاسيكي ذي السوار الجلدي، والذي يبلغ سعره 169 ديناراً؛ والرياضي ذي السوار المطاطي، والذي يبلغ سعره 148 ديناراً فقط. ويمكن للمهتمين الحصول عليها إما من خلال زيارة جميع المتاجر التي تعرض منتجات هواوي أو عبر متجر هواوي الإلكتروني (https://huaweieshop.jo/).