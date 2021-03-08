المدرب إسماعيل يتبرع للبقعة من قطر

عمان – الغد – تبرع النجم السابق لفريق البقعة والمدرب الحالي ماهر اسماعيل، بمبلغ مالي معنوي، لناديه السابق، لمساعدته في تجاوز العقوبة التي يخضع لها من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي تمنعه من تسجيل لاعبين جدد، بسبب شكاوى سابقة للاعبين أجانب.

ورغم تواضع المبلغ المالي الذي تبرع به اسماعيل، مقارنة بحجم المطلوب من البقعة، إلا أن هذه اللفتة جاءت تقديرا من المدرب للسنوات الطويلة التي لعبها في صفوف الفريق، إلى جانب العمل فيه كمدرب لعدة سنوات في الفترة الأخيرة.

ويعمل اسماعيل حاليا مدربا لفرق الفئات العمرية في نادي الشيحانية القطري، حيث يعتبر من المدربين المجتهدين الذين يبحثون عن اثبات ذاتهم رغم الصعوبات. -(أخبار النجوم)