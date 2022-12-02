المدرب الشبول يتفق مع نادي الديوانية العراقي

عمان – كشف المدرب الوطني هيثم الشبول، اتفاقه مع نادي الديوانية العراقي للإشراف على تدريب فريقه لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الشبول إلى اتفاق مع النادي العراقي بعد مفاوضات بدأها الديوانية الذي أبدى رغبته بالتعاقد معه.

وأوضح الشبول ، أن هدفه يتمثل بتحسين نتائج وصورة الفريق خلال منافسات الدوري العراقي بعد تدهور نتائج الديوانية في الموسم الحالي.

ويملك الشبول خبرة في تدريب الفرق العراقية بعد أن اشرف على تدريب أكثر من فريق في الفترة الماضية.–(بترا)