المدعي العام يوقف والدا ضرب ابنه لرفضه التسول في العقبة

ضبطت مديرية مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في مدينة العقبة على احدى الإشارات الضوئية متسولا يبلغ من العمر 13 عاما يقوم ببيع الماء، وطلب المساعدة المالية من السيارات التي تقف عند الإشارة.

وتبين بعد ضبطه واصطحابه الى المركز الأمني أن الطفل يتعرض للضرب المستمر من قبل والده، وما زالت آثار وعلامات الضرب ظاهرة وموثرة على جسده – بحسب التقرير الطبي – وقال إنه يضطر إلى الخروج لبيع الماء والتسول ليلا تحت ضغط وتهديد والده هو واخوانه، ومن يرفض الذهاب للتسول يقوم بضربه.

وجرى تحويل الطفل إلى قسم حماية الأسرة لاتخاذ الإجراء المناسب بحق والده، والذي كان وقّع على تعهد لأكثر من مرة بعدم دفع ابنه للتسول، إلا أنه لم يلتزم بذلك، حيث أحيل الأب إلى المدعي العام الذي قرر توقيفه داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهم الإيذاء والإهمال المسندة اليه.

كما تبين أيضا أن والد الطفل يتقاضى من صندوق المعونة الوطنية مساعدة مالية شهرية بقيمة 245 دينار.

وتشير الدراسة الاجتماعية التي أجريت للطفل المتسول إلى أنه ضمن أسرة عدد أفرادها 6 أشخاص، وهو من الأطفال المكررين للتسول في مدينة العقبة، وسيتم وبالتنسيق مع إدارة حماية الأسرة متابعة حالة الأسرة اجتماعيا واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي توفر الحماية لأطفال الأسرة ومنع تكرار إجبارهم على التسول أو ضربهم وتعنيفهم.