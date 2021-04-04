“المدنية” تخفض أسعار 500 سلعة غذائية وأساسية

طارق الدعجة

عمان – تعتزم المؤسسة الاستهلاكية المدنية خلال الأسبوع الحالي إجراء عروض مخفضة تشمل 500 سلعة أساسية وغذائية وفق قال الناطق الإعلامي بالمؤسسة محمد القيسي.

وبين القيسي في تصريح لـ”الغد” أن نسب التخفيض التي سيتم الاعلان عنها تتجاوز 30 % لبعض السلع الأساسية والغذائية مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقا من حرص المؤسسة على تخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصا مع قرب شهر رمضان المبارك.

وأشار القيسي إلى أن أسواق المؤسسة تشهد حاليا حركة تجارية ملحوظة منذ الأسبوع الماضي من قبل المواطنين على شراء مختلف السلع وتحديدا الرمضانية منها.

وتتمثل السلع الرمضانية بمجموعة من المواد أهمها؛ جوز الهند وجوز القلب واللوز والدواجن المجمدة والمعلبات وقمر الدين والزبيب والعصائر والتمور والأرز والبقوليات.

واكد القيسي توفر جميع السلع الأاساسية والغذائية بكميات كافية مشيرا إلى وجود تنوع وبدائل واسعة للصنف الواحد وبأسعار تناسب دخول المواطنين.

وحول أسعار السلع التي شهدت ارتفاعات ملحوظة بالفترة الأخيرة خصوصا الزيوت النباتية والسكر والارز أوضح القيسي أن المؤسسة ثبتت أسعار هذه السلع عند مستويات المنخفضة مشيرا إلى وجود مخزون من هذه السلع تكفي لأشهر عديدة.

وبين أن المؤسسة أصدرت تعليمات واضحة لبيع الزيوت للمواطنين من خلال السماح لكل متسوق شراء عبوة واحدة فقط وذلك في ظل الفارق السعري الكبير مع الأسواق الأخرى.

وأوضح القيسي أن لدى المؤسسة 67 سوقا منتشرة في عموم المملكة إضافة إلى وجود 40 شاحنة تعزز احتياجات فروعها من مختلف السلع أولا بأول.

وبين القيسي أن المؤسسة لا تسمح بدخول وعرض أي سلعة في أسواقها إلا بعد اجتيازها للفحوصات المخبرية التي تظهر سلامتها وجودتها مشيرا إلى توفر مخزون من مختلف السلع الغذائية لدى مستودعات المؤسسة تكفي احتياجات المواطنين لمدد تتراوح بين 4 إلى6 أشهر.

ولفت إلى حرص المؤسسة على التشدد في تطبيق معايير الصحة والسلامة والعامة ومنع التجمعات داخل الأسواق والالتزام بارتداء الكمامة إضافة إلى إجراء تعقيم مستمر لعربات التسوق وتوفير مواد تعقيم عند مداخل الأسواق.

ودعا القيسي المواطنين إلى التواصل مع إدارة المؤسسة لأي استفسار أو تقديم شكوى من خلال قنوات الاتصال المختلفة (الخط الساخن رقم 885843، أو من خلال صفحة المؤسسة الرسمية على الفيس بوك، أو من موقع المؤسسة الإلكتروني، أو مراجعة خدمة الجمهور/ مكتب مدير السوق).