“المدنية” تطرح سلعا رمضانية في أسواقها الأسبوع المقبل

طارق الدعجة

عمان- تبدأ المؤسسة الاستهلاكية المدنية بطرح سلع رمضانية في أسواقها الاسبوع المقبل بحسب الناطق الاعلامي باسم المؤسسة محمد القيسي.

وقال القيسي في تصريح لـ”الغد” إن “المؤسسة أنهت جميع الترتبيات والتحضيرات اللازمة لاستقبال شهر رمضان المبارك إذ تم التعاقد وشراء جميع السلع الأساسية والغذائية بكميات تلبي احتياجات المواطنين”.

وأوضح أن أغلب السلع الرمضانية مستقرة عند المستويات نفسها التي سجلتها العام الماضي فيما شهدت أصناف أخرى انخفاض في اسعارها مقارنة بشهر رمضان الماضي.

وتتمثل السلع الرمضانية بمجموعة من المواد أهمها؛ جوز الهند وجوز القلب واللوز والدواجن المجمدة والمعلبات وقمر الدين والزبيب والعصائر والتمور والأرز والبقوليات.

وأكد القيسي توفر مخزون من مختلف السلع الغذائية لدى مستودعات المؤسسة تكفي احتياجات المواطنين لمدد تتراوح بين 4 إلى6 أشهر، مشيرا إلى أن المؤسسة لا تسمح بدخول وعرض اي سلعة في اسواقها الا بعد اجتيازها للفحوصات المخبرية التي تظهر سلامتها وجودتها.

وبين أن أسواق المؤسسة تمتاز بتوفر أصناف وبدائل واسعة للسلعة الواحدة وبأسعار تناسب دخول المواطنين ،لافتا إلى أن المؤسسة ستقوم بإجراءات عروض مخفضة على حزمة من السلع الاساسية والغذائية خلال الفترة المقبلة.

ولفت القيسي إلى حرص المؤسسة على التشدد في تطبيق معايير الصحة والسلامة والعامة ومنع التجمعات داخل الأسواق وارتداء الكمامة إضافة إلى إجراء تعقيم مستمر لعربات التسوق وتوفير مواد تعقيم عند مداخل الأسواق.

وبحسب القيسي يوجد لدى المؤسسة 67 سوقا منتشرة في عموم المملكة إضافة إلى وجود 40 شاحنة تعزز احتياجات فروعها من مختلف السلع أولا بأول.

وحول مستويات الأسعار داخل المؤسسة مقارنة بالأسواق الأخرى أشار القيسي إلى دراسات متخصصة أجرتها شركات محايدة عن وضع سوق التجزئة بالمملكة المؤسسة اظهرت ان مستويات الاسعار في اسواق المؤسسة اقل بنسبة 11 % عن الأسواق الأخرى.

ودعا القيسي المواطنين الى التواصل مع ادارة المؤسسة لأي استفسار او تقديم شكوى من خلال قنوات الاتصال المختلفة (الخط الساخن رقم 885843، أو من خلال صفحة المؤسسة الرسمية على الفيس بوك، او من موقع المؤسسة الالكتروني، او مراجعة خدمة الجمهور/ مكتب مدير السوق).

وتأسست المؤسسة العام 1977 لضمان توفر المواد والسلع الاستهلاكية بأفضل درجات الجودة وأسعار مناسبة وضمان توازن الأسواق وتقوم بشراء السلع الاستهلاكية على اختلاف أنواعها من المنشأ الأجنبي والمحلي بموجب نظام المشتريات للمؤسسة مع التركيز على المنتوجات الوطنية دعماً لهذه المنتوجات، وتقوم بتخزين البضائع في مستودعات نموذجية تمت إقامتها في منطقة الزرقاء/ خو، وتقارب مساحتها (16000) م2 .