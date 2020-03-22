المدن الرياضية تنفذ الاجراءات الحكومية وتساهم في التوعية المجتمعية

مصطفى بالو ومحمد عمار

عمان – إندمجت المدن الرياضية في مختلف أنحاء المملكة في قالب الاجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، وساهمت في نشر التوعية لدى أبناء المجتمع المحلي، مؤكدين ان سلامة الوطن والمواطنين اهم من أوليات الرياضة في المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن.

رويضان.. لا مجال للمغامرة

اكد مدير مدينة الحسين للشباب الدكتور عاطف رويضان، ان الظرف الصعب الذي يعيشه الوطن حاليا في مواجهة “كوفيد 19” لا مجال للمغامرة فيه، مشددا على ضرورة التزام الجميع كمواطنين ومؤسسات القطاعين الخاص والعام، بمخرجات القرارات الحكومية، فيما يتعلق بالصالح العام وتصب في مصلحة الوطن والمواطن أولا وأخيرا.

وتابع : لان الرياضة تقوي جهاز المناعة لدى كل انسان، فكرنا في إستثمار الساحات والغابة الرياضية بالمدينة لاغراض رياضية بحته، تساعد في الحد من انتشار المرض، لكن في الوقت ذاته، وجدنا ان الاختلاط بين الناس واستخدامهم لنفس المرافق الرياضية والتي تعتبر بؤرة لانتشاء الفيروس المستجد، لذلك تم الغاء الفكرة، ومن ثم خرجت القرارات الحكومية الصارمة التي طالبت باغلاق المرافق الرياضية والمتنزهات وما الى ذلك، وشرعنا فورا في اغلاق مدينة الحسين للشباب امام المواطنين، في الوقت الذي تركنا فيه موظفين للتعامل مع الحالات الطارئة ومقتضيات أعمالهم، قبل ان يخرج قرار الحكومة بحظر التجول على جميع المواطنين.

وتابع: مصلحة الوطن تفوق كل الاعتبارات، ولعل الاجراءات الحكومية الصارمة بتوجيهات مباشرة من سيد البلاد، تؤكد حرص القيادة الهاشمية على سلامة جميع أبناء الوطن.

المهيرات.. أزمة وتنتهي

تطرق مدير مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين؛ المهندس احمد المهيرات، الى المحنة العصيبة التي يمر بها الوطن، وان أول جنود هذا الوطن جلالة الملك المفدى، الذي يتقدم الصفوف من أجل سلامة المواطنين، ويشرف جلالته مباشرة على الاجراءات الوقائية الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ليصطف خلفه الأردنيون، شيبا وشبابا وصغارا ونساء، يجسدون اللحمة والمسؤولية الوطنية بأروع صورها، نشامى ونشميات، أجهزة ومؤسسات عسكرية وأمنية وصحية، ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وقطاعات اقتصادية وهيئات شبابية ورياضية، أفراد وجماعات، انصهرت في بوتقة الواجب الوطني، يقدمون الغالي والنفيس وما يزالون، من أجل سلامة الوطن والمواطن، حتى غدا الأردن قيادة وشعبا، انموذجا يحتذى به من حيث الإجراءات والقرارات الحكومية الوقائية، وتحلي ابنائه بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، في تنفيذ القرارات الحكومية، وأهمها البقاء في منازلهم، كإجراء وقائي مهم ومساهمة مجتمعية فاعلة بالحد من انتشار الوباء.

واضاف المهيرات ان أمانة عمان الكبرى وبتوجيهات من عمدتها الدكتور يوسف الشواربة، ومدير المدينة وخطط الإدارة العليا، ونحن نرفع القبعات إحتراما، تواصل الليل بالنهار، وتواصل القيام بالدور الذي تقوم به كوادر أمانة عمان الصحية والبيئية، من أعمال تعقيم لشوارع ومرافق عمان، لخلق بيئة أنظف وأكثر ملائمة صحية، لتشكل اضافة نوعية الى جانب الاجراءات الوقائية، ونضع كافة إمكاناتنا في خدمة الوطن والواجب الوطني، ونقدم أنفسنا مشاريع تطوعية في خدمة الجهات الحكومية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لنكون كما عهدنا الوطن وقائدنا المفدى، أسودا نلوك الموت شهدا، من أجل الأردن والأردنيين، ولأن سلامة الوطن من سلامتنا، يبقى حريا علينا إظهار أعلى درجات الوعي، والإلتزام بالقرارات الحكومية الصادرة حيال الأزمة العالمية، ونؤكد: “من أجل الأردن، وسلامة الأردنيين كبار وصغار… خليك بالدار”.

الشخانبة: نحن جنود الوطن

بين مدير مدينة الأمير هاشم د.إبراهيم الشخانبة، أن جميع الأردنيين جنودا في خدمة الوطن، مشيرا الى أن كادر مدينة الأمير هاشم أعلن جاهزيته لتنفيذ الإجراءات الحكومية للحد من انتشار “كوفيد 19″، مشددا أن المدينة انصهرت في بوتقة الإجراءات التي اتخذت في محافظة مادبا، والتي تنطلق من خطط وبرامج أجهزة الدولة، وبتوجيهات مباشرة من وزير الشباب د.فارس بريزات.

وأضاف:” المدينة نفذت الإجراءات الحكومية بما يخص إغلاق أبوابها أمام مرتاديها، وقامت بالتنسيق مع الجهات المعنية في محافظة مادبا.

مدينة الأمير هاشم قامت بحملة تعقيم شاملة لمرافقها، شملت جميع المرافق من الملاعب والصالات والساحات كاجراء وقائي، ومن منبركم في “الغد”، اناشد جميع الأردنيين بالالتزام التام، بجميع الإجراءات الحكومية، وآخرها حظر التجول في جميع مناطق المملكة، والذي يؤكد التعامل المنطقي وعلى درجة عالية من الحرص، لدى القيادة الهاشمية وجميع الجهات الحكومية، لمنع انتشار فيروس كورونا”.

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