المدن الصناعية الأردنية تواصل عجلة الإنتاج وعمليات تعقيم لأروقتها

عمان- الغد- كشفت شركة المدن الصناعية الأردنية أن عجلة الإنتاج في مختلف مدنها الصناعية تتواصل لتزويد السوق المحلية بمختلف المنتجات والسلع الأساسية التي تصنعها الشركات الصناعية المستثناة من قرار الحضر، وذلك في معظم مواقع المدن الصناعية الاردنية العاملة في كل من سحاب والموقر واربد والكرك والعقبة، بالتزامن مع عمليات رش وتعقيم قررتها ادارة الشركة لمختلف مواقع المدن بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية.

وبينت الشركة في بيان اصدرته اليوم أنه ومنذ اللحظة الأولى لإعلان حالة الطوارئ في المملكة قامت ادارة الشركة وبتنسيق وثيق مع مختلف الجهات المعنية وعلى رأسها الجهات الأمنية لتسهيل اصدار التصاريح للمستثمرين والعمالة لتسهيل حركتهم ضمن التوجيهات الحكومية المعلن عنها للحفاظ على ديمومة الإنتاج وتوفير متطلبات السوق المحلي من السلع والمواد الغذائية التي تصنع في المدن الصناعية التي تتبع للشركة والتعاون كافة الاجهزة الامنية وبالاخص وحدة امن الاستثمار لعمل جولات مستمرة داخل اروقة المدن الصناعية وتشديد عمليات التدقيق على بوابات المدن الصناعية بما يعزز منظومة الامن للمنشاءات الصناعية، اضافة الى تنسيق الجهود مع مختلف الجهات الإستثمارية وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الإستثمار وغرف الصناعة والتجارة وجمعيات المستثمرين والبلديات لتنفيذ الخطط التي تضعها اللجان الحكومية المختصة في هذة الظروف الاستثنائية لمواجهة هذا الظرف الإستشنائي الذي تمر به المملكة.

وقال مدير عام الشركة عمر جويعد أن الشركة شكّلت خلية طوارئ بدأت أعمالها منذ مطلع الأسبوع الماضي ضمت جميع ادارت المدن الصناعية العاملة وربطها مباشرة مع فريق الطوارئ في الإدارة العامة لمتابعة عمل الفرق الميدانية التي تتواصل مباشرة مع الشركات الصناعية من اجل ضمان ادامة الخدمات داخل المدن الصناعية وضمان وصولها للاستثمارات من مياه وكهرباء وخدمات النظافة والامن وغيرها و وتنفيذ حملات رش دورية مجانية وتعقيم مداخل ومرافق المدن الصناعية والشوارع الرئيسية بالتنسيق مع البلديات في كل محافظة من خلال مواد الرش التي تم تزويد ادارت المدن الصناعية بها، اضافة الى التأكد من جاهزية الشركات الصناعية وضمان اتباع مختلف طرق الوقاية والسلامة في مختلف مراحل الإنتاج وتزويدها بارقام الطوارئ، ومراقبة عمليات التسوق في محلات السوبرماركت داخل المدن الصناعية والاشراف عليها من خلال المباعدة بين المتسوقين من العمالة والتاكيد على التزامهم بعمليات التعقيم من خلال كوادر المدن الصناعية العاملة بالاضافة الى تعقيم سكنات العمال الوافدين في المدن الصناعية والتنسيق مع ادارة الشركات لتامين احتياجات تلك العمالة لضمان عدم خروجهم من المدن والاختلاط مع الموظفين في ظل هذه الظروف.

واشاد جويعد بجهود الشركات الصناعية التي تثبت على الداوم قدرة الصناعة الاردنية على مواجهة مختلف الظروف ووقفتها الى جانب الجهود الرسمية لتجاوز العديد من العقبات خاصة وأن عدد من الشركات الصناعية قامت بتزويد عدد من الجهات بمنتجاتها من مواد التعقيم والسلامة العامة كالمستشفيات والبلديات باسعار رمزية واخرى مجانية لتسهيل تنفيذ الجهود التي تقوم بها مختلف مؤسسات الدولة لتعقيم الطرق والأماكن العامة لتجاوز هذه الظروف.

من جانبه، أكد المستثمر محمد عويس مدير عام شركة مبيدكو قدرة الشركة على مواصلة الإنتاج في ظل التسهيلات والتصاريح التي حصلت عليها من الجهات الرسمية بالتعاون مع ادارة شركة المدن الصناعية ومضاعفة عدد التصاريح الممنوحة في الأيام الأخيرة، مبينا ان الشركة لن تألو جهدا في تقديم اي جهد لتجاوز هذه الظروف الإستثنائية اضافة الى جاهزيتها لإنتاج كميات كبيرة من المعقمات ومعدات السلامة العامة لتزويد السوقا المحلي بها.

فيما اشاد عدد من المستثمرين الصناعيين بالجهود التي بذلتها شركة المدن الصناعية الاردنية لتسهيل حصولهم على التصاريح اللازمة لهم ولعمالتهم للحفاظ على ديمومة الإنتاج، اضافة الى الجهود الرسمية التي اتاحت للصناعة الاردنية اخذ دورها في مثل هذه الظروف خاصة فيما يتعلق باستثناء الصناعات الدوائية والغذائية من قرار الحظر وتسهيل حصولها على التصاريح اللازمة بالحد الإدنى لتلبية متطلبات السوق المحلي.

يذكر ان المدن الصناعية العاملة والتي تتبع لشركة المدن الصناعية هي مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب ومدينة الموقر الصناعية اضافة مدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك ومدينة العقبة الصناعية الدولية ومدينة المفرق الصناعية.