“المدن الصناعية” تتبرع بـ100 ألف دينار لصندوق “همة وطن”

عمان- الغد– قرر مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الأردنية تقديم تبرع مادي بقيمة ( 100 ) الف دينار لصندوق همة وطن انسجاما مع حملة التكافل الوطني لمواجهة التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وصرح رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور لؤي سحويل بان هذا التبرع تمثل في مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الادارة لشهر وادارة وموظفي الشركة بنسبة 10% من راتب شهر والباقي تبرع من اموال الشركة.

واشار سحويل ان مساهمة الشركة وكادرها ومجلس ادارتها، يأتي ضمن سياق تجاوب الشركة مع توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم واستراتيجية الحكومة لمواجهة التبعات الاقتصادية لمكافحة فيروس كورونا، مشيدا باجراءات الفريق الحكومي المميزة التي قدمها في هذه الازمة والحد من تبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية. وسجلت الاجراءات بكل استحقاق الريادة على المستوى العالمي بهذا المجال، والتي عززت القناعة بالتفاعل والتكامل بين كافة مؤسسات الوطن الرسمية والاهلية والتناغم الفعال لرص الصفوف وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الجائحة التي عصفت بالعالم.

واكد الدكتور لؤي سحويل بأن الشركة تتواصل مع الاستثمارات الصناعية القائمة في مدنها الصناعية لدعم صندوق همة وطن بحيث يشكل تبرع الشركة حافزا لمستثمري المدن الصناعية للمساهمة في هذا الجهد الوطني وقد ابدى عدد من الصناعيين تجاوبهم لهذه المبادرة. وعلى صعيد متصل أشار الدكتور لؤي الى ان جائحة كورونا هي محنة يمكن تحويلها الى فرصة للاقتصاد الوطني في ظل ما قامت به الدولة الاردنية مقارنة بالعديد من دول العالم الاكثر تقدما وثراء على حد سواء.

وقال “لقد قدم الأردن صورة مشرقة وجهود ابداعية بتوجهات ملكية سامية وباستراتيجية شمولية واجراءات لكافة الابعاد الصحية والانسانية والاجتماعية والاقتصادية وقطاع الاعمال والمال للشركات والأفراد لكل من تواجد على ارض الاردن من مواطنين ومقيمين وضيوف، الامر الذي يجعل من الاردن “الملجأ الامن” للاستثمارات. وهذا ما يجب البناء عليه في تسويق الاردن بعد الانتهاء من هذه المحنة، بالاضافة الى ان هذه المحنة فتحت فرصاً جديدة للصناعة الاردنية التي نفخر بها”.