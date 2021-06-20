طرح عطاءين لإقامة مبان صناعية جديدة في السلط

عمان- الغد- طرحت شركة المدن الصناعية الاردنية عطاءي تنفيذ واشراف مصانع نمطية جديدة في مدينة السلط الصناعية وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الإسثمار في المدينة التي تعد إحدى المدن الصناعية الجديدة التي باشرت الشركة بتنفيذها بالإضافة الى السلط في كل من مادبا والطفيلة.

ووفق المدير العام للشركة عمر جويعد فإن المباني الجديدة تقدر مساحتها بـ (10066)م2 وستقام ضمن المرحلة الأولى من المدينة والتي شارفت أعمال تطويرها على الإنتهاء وذلك بعد إشغال كامل مساحات المباني التي تم اقامتها في المدينة مؤخرا وتصل مساحتها ايضا الى (10000)م2.

وبين جويعد إن موقع المدينة المتميز والحوافز والإعفاءات التي اقرتها الشركة للإستثمار في مدينة السلط الصناعية اسهمت الى حد كبير في استقطاب الاستثمارات الصناعية اليها، كاشفا عن وصول عدد الاستثمارات في المدينة إلى (18) شركة بحجم استثمار 8 ملايين دينار ستوفر 1068 فرصة عمل خلال فترة تشغيل المشاريع لأبناء وبنات محافظة السلط، لتؤكد المدينة دورها المحوري في عملتي التنمية الاقتصادية والتنموية في محافظة السلط ومختلف محافظات المملكة التي تقام فيها المدن الصناعية.

وأكد جويعد أن اعمال تطوير المرحلة الأولى تتواصل على قدم وساق حيث وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى التي تقام على مساحة ( 238 ) دونم من اصل ( 468 ) دونم الى ما يزيد عن 95% في حين سيتم افتتاحها قريبا.

وكانت شركة المدن الصناعية الاردنية باشرت بتنفيذ محطة تنقية مدينة السلط الصناعية والتي تقع ضمن اعمال المرحلة الثانية من المدينة بعدما تم احالة عطاء التنفيذ على احدى الشركات المحلية المتخصصة، حيث تبلغ مساحة قطعة الارض التي ستقام عليها 7 دونمات تقريباً نظرا لتعدد الصناعات والإستعمالات في المدينة الصناعية، حيث تشتمل على تنفيذ العديد من الأعمال التنفيذية وتزويدها بالأجهزة المتطورة التي تواكب المواصفات العالمية لتنفيذ أدائها بأفضل المواصفات.

يشار إلى أنه وتشجيعا لإستقطاب الإستثمارات الصناعية اقرت شركة المدن الصناعية الاردنية عددا من التخفيضات على اسعار البيع والايجار للاراضي والمباني الصناعية في مدينة السلط الصناعية بحيث تشمل اول (15) صناعي في المدينة ولأول (5) دونمات في حال شراء الاراضي وفي حال استئجار المباني الصناعية لغاية 10000 متر مربع وتسري هذه الحوافز لغاية خمسة سنوات، ضمن شروط خاصة تتعلق بالشركة.