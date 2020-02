المدير الرياضي لليفربول يفتح النار على كوتينيو

لندن – فتح المدير الرياضي لنادي ليفربول، بيتر مور، النار على البرازيلي فيليبي كوتينيو، مشيرا إلى أنه عقب بيع اللاعب لبرشلونة خسر الفريق الإنجليزي “مباراة واحدة بالكاد خلال ما تبقى من الموسم”.

وفي تصريحات لمجموعة من مشجعي “الريدز”، أكد مور أن رحيل كوتينيو أحدث تغيير بالفريق، سواء في الهيكل أو في طريقة اللعب .

وقال المدير الرياضي لليفربول “لو تذكروا، حين رحل قبل عامين، حدث تغيير شامل في أسلوب اللعب وبالكاد خسرنا مباراة خلال ما تبقى من الموسم”.

وتحدث مور في إشارة لبيع كوتينيو لبرشلونة في يناير/كانون ثان 2018 مقابل ما يقرب من 150 مليون يورو شاملة المتغيرات.

