المدير السابق للمخابرات الأميركية يقترح “إعدام” ترامب بسبب الوثائق النووية- (تغريدة)

سارع المدير السابق للمخابرات الأمريكية بمشاركة تغريدة مثيرة للجدل تسرد أسماء شخصيات تاريخية لاقت حتفها بالإعدام بسبب تسريبها معلومات سرية نووية لحكومات أجنبية.

وعلى الفور، انتقد معلقون محافظون التغريدة، التي كتبها المؤرخ والمعلق في شبكة “ام سي إن بي سي” مايكل بيشلوس، ووصفوها بأنها اقتراح واضح لإعدام الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب نشرها مباشرة بعد تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” يتكهن بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد داهم منزل ترامب بولاية فلوريدا بحثاً عن وثائق نووية سرية.

وقدم بيشلوس السياق التاريخي لما يحدث لأولئك الذين يحتفظون بشكل غير قانوني بالمعلومات النووية ويمررونها إلى كيانات غير أمريكية، ونشر على تويتر صورة للجاسوسين يوليوس وإيثيل روزنبرغ.

وقد تم إعدام الجاسوسين في يونيو 1953 بتهمة إعطاء أسرار نووية أمريكية لموسكو.

Rosenbergs were convicted for giving U.S. nuclear secrets to Moscow, and were executed June 1953: pic.twitter.com/0Ox1JXoNDf

— Michael Beschloss (@BeschlossDC) August 12, 2022