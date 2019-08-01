المدينة المنورة: 5 حالات مرضية بين الحجاج الأردنيين

أحمد الرواشدة

المدينة المنورة – قال رئيس البعثة الطبية الاردنية د. حكمت ابو الفول ان الكوادر الطبية في المدينة المنورة تعاملت مع مع ٥ حالات مرضية من بين الحجاج الاردنيين الذين وصلوا يوم أمس واليوم.

وأكد ابو الفول حرص البعثة الطبية على تفقد الحجاج الاردنيين في أماكن اقامتهم وذلك لتوفير الخدمة الطبية والوقائية الفائقة .

وحول الحالات التي تم التعامل معها؛ احدهما لسيدة تبلغ من العمر ٧٠ عاما أدخلت الى مستشفى الملك فهد تعاني من فقدان للذاكرة، اجريت لها الصورة الاشعاعية والفحوصات الطبية وتبين انها تعاني من سحايا، حيث من المرجح اعادتها لارض الوطن.

والحالة الثانية كانت سيدة أصيبت بكسر بالفخذ مع وجود سيرة مرضية، حيث تم الاشراف على حالتها طبيا بعد ان اجري لها كافة الخدمات الطبية اللازمة، حيث ترك الامر لذويها اما بادخالها لحين شفائها أو عودتها لارض الوطن وفق تنسيق يتم مع وزارة الاوقاف ، واما باقي الحالات فكانت بسيطه تم التعامل معها من قبل الاطباء.

وحول الحالات المرضية المزمنة لبعض الحجاج ، اكد ابو الفول ان هناك تنسيق كامل مع الجهات الطبية السعودية للتعامل مع هذه الحالات وتقديم الخدمات العلاجية بما تتطلبه حالة الحاج الصحية .

و اثنى الفول على جهود اعضاء البعثة الطبية ومتابعتهم الحثيثة والمتميزة لخدمة الحجاج الاردنيين طالبا ببذل المزيد من الجهود حتى يعودوا بسلامة الله الى ارض الوطن.

من جهته ثانية قال مستشار وزير الوقاف مشرف منطقة المدينة المنورة الدكتور مراد نواف الرفاعي انه وصل الى المدينة المنورة لغاية ظهر اليوم 5800 حاج عن طريق البحر والبقية وصلوا مكة مباشرة عن طريق الجو وعددهم 2200.