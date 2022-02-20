عدنان أحمد يوسف*

شاهدت قبل أيام عدة لقاء ممتعا على قناة “سي إن بي سي” العربية مع الوزير الأردني السابق الدكتور أحمد ذوقان الهنداوي يتحدث عن المديونية العالمية، وما شدني في حديثه تطرقه لعدد من القضايا التي سبق أن تبنينا طرحها مرات عدة لدى معالجتنا موضوع المديونية العالمية في مقالات سابقة، ونحن بذلك نعتز بتبني هذه القضايا من قبل عدد متزايد من الاقتصاديين البارزين.

في مطلع العام 2021 وفي إطار رؤيتنا الاستشرافية للتطورات الاقتصادية العالمية خلال العام وعند تناولنا للإجراءات التيسيرية التي اتخذت بعد تفشي وباء كورونا لدعم البنوك والمؤسسات المالية للتوسع في تمويل الاقتصاد، أشدنا بهذه الإجراءات لكن حذرنا بالوقت نفسه من أن تجربة استخدامها بعد أزمة العام 2008 أثبتت أن لها الكثير من الآثار الجانبية السلبية، خاصة فيما يخص تشجيع تراكم الديون على الشركات والحكومات، ودفع البنوك والمستثمرين للمضاربات والاستثمار في أصول منخفضة النوعية، خاصة أن الحاجة للإنفاق من المالية العامة وانهيار مستويات الإنتاج أديا إلى ارتفاع الديون السيادية العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وخلصنا في المقال إلى القول إن على دول العالم، وخاصة الدول النامية، أن تسعى لتبني رؤية اقتصادية جديدة تقوم على التركيز على تنمية الاقتصاد الحقيقي الذي أثبتت الأزمة أننا بحاجة لضخ استثمارات كبيرة فيه، مثل قطاعات التعليم والصحة والصناعات المعرفية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية لكي نخلق تنوعا في الاقتصاد أولا، وثانيا لكي نخلق اقتصادا قادرا على مقاومة الصدمات المفاجئة ويحمي البشر والمجتمع بصورة مستدامة.

في كانون الثاني (يناير) الماضي، أصدر البنك الدولي تقرير “المديونية العالمية 2022” أكد ما توقعناه، وهو ارتفاع المديونية العالمية إلى مستويات مرتفعة، وأن أرصدة الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مجتمعة قد ارتفعت بنسبة 5.3 % في العام 2020 لتصل إلى 8.7 تريليون دولار. ويشير التقرير إلى أنه من الضروري اتباع نهج شامل لإدارة الديون لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تقييم المخاطر وتقليصها والوصول بمستويات الدين إلى حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

ويشير التقرير إلى أن التدهور في مؤشرات الديون كان واسع النطاق، وأنه أثر على البلدان في جميع المناطق. وفي جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، تخطى ارتفاع المديونية الخارجية إجمالي الدخل القومي ونمو الصادرات. وارتفعت نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستبعاد الصين) إلى 42 % في 2020 من 37 % في 2019، بينما زادت نسبة ديونها إلى صادراتها إلى 154 % في 2020 من 126 % في 2019.

وتبلغ قيمة إجمالي الدين العام العالمي (دول وحكومات وشركات ومؤسسات قطاع خاص وأفراد) 226 تريليون دولار (226 ألف مليار دولار) بنسبة 256 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وزادت هذه النسبة بمقدار 30 % خلال العام 2020 (من 225 % إلى 256 %)، مقارنة مع زيادة مقدارها 20 % خلال عامي الأزمة المالية 2007-2009 (من 195 % إلى 215 %) و10 % فقط خلال الأعوام العشرة التي تلتها بين 2009-2019 (من 215 % إلى 225 %). والزيادة الكبيرة جدا (30 %) في حجم الاقتراض نسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2020 كان مرده الإجراءات الحكومية الصحية والاقتصادية للتعامل مع الجائحة، والتي انطوت عليها نفقات كبيرة طارئة لم يكن مخططا لها في موازنات 2020، ما اضطر حكومات العالم للاقتراض بشكل كبير.

طبعا تشير الكثير من التوقعات إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة خلال العام 2022 نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة والتعافي التدريجي. وهذا بطبيعة الحال سوف يرفع أعباء المديونية العالمية، وخاصة الدول النامية ليس فقط من خلال ارتفاع حجم خدمة الديون، بل أيضا خروج جانب من رؤوس الأموال المستثمرة في محافظ لديها إلى الأسواق المتقدمة تحت إغراء ارتفاع سعر الفائدة لديها.

ونعود لبعض ما أشار إليه الدكتور أحمد الهنداوي، في مقابلته؛ حيث دعا أيضا دول العالم، وخاصة في الدول النامية، إلى أن تخرج من عقلية إدارة الاقتصاد الوطني من منظور مالي فحسب (سد العجز في الموازنة وتخفيف نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي)، وجعله كالمنظور الموجه الرئيس لتخطيط وتوجيه الاقتصاد وإعداد الموازنات. بل يجب عليها أن تجعل تفكيرها وعملها استشرافيا مبادرا بجعل تحفيز النمو الاقتصادي المستدام هدفا أسمى موجها لها.

ونعيد التأكيد في هذا المقال، أنه بالفعل وتحت ضغوط الجائحة وانخفاض الإيرادات والحاجة للإنفاق الاستثنائي على دعم المواطنين والمنشآت، وخاصة مع انخفاض سعر الفائدة العامين الماضيين، لجأت الكثير من الدول إلى الاقتراض، وهذه حالة استثنائية يجب أن يكون لدى الدول، وخاصة دولنا العربية، خريطة طريق واضحة للقدرة على إعادتها إلى وضعها الطبيعي من خلال التركيز على تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل. إن الدول النفطية سوف يساعدها ارتفاع سعر النفط على ذلك، لكننا نأمل من بقية الدول العربية أيضا بأن تكون لها هذه القدرة لكي لا تغرق في مستنقع الديون.

*رئيس جمعية مصارف البحرين.. رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا