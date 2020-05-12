المراجعة الربعية الدورية لمؤشر بورصة عمان

عمان -الغد– صرح المدير التنفيذي لبورصة عمان السيد مازن الوظائفي بأن البورصة قامت بإجراء المراجعة الربعية الدورية لكافة الشركات المدرجة في السوق وذلك لاختيار عينة المؤشر العام لأسعار الأسهم لبورصة عمان وذلك بهدف ضمان أن يعكس المؤشر حركة وأداء ونشاط السوق بشكل دقيق. وبموجب هذه المراجعة يتم متابعة نشاط الشركات خلال آخر ربع ويتم اختيار شركات عينة المؤشر من خلال تطبيق المعايير المعتمدة في بورصة عمان لاختيار الشركات وهي القيمة السوقية للشركة وعدد أيام تداولها خلال آخر ربع. وفي ضوء قرار تعليق التداول في البورصة بناءً على القرار الصادر عن رئيس الوزراء وعدم الإمكانية في ضوء ذلك بالقيام بإجراء المراجعة الربعية الدورية لاختيار عينة المؤشر العام لأسعار الأسهم من بين الشركات المدرجة المتداولة في البورصة، فإنه تم القيام بالمراجعة الربعية للعينة في الأسبوع الأول بعد استئناف التداول في البورصة بدلاً من شهر آذار.

وأضاف السيد الوظائفي بأنه نتيجة لتطبيق هذه المعايير فقد تم سحب (9) شركات من عينة الرقم القياسي العام وإضافة (10) شركات أخرى. وبالنسبة للشركات التي تم سحبها من العينة فهي : النسر العربي للتأمين، الشرق العربي للتأمين، التأمين الوطنية، المحفظة الوطنية للاوراق المالية، البحر المتوسط للاستثمارات السياحية، الامين للاستثمار، المحفظة العقارية الاستثمارية، رم للوساطة المالية، مصانع الزيوت النباتية الأردنية.

أما بالنسبة للشركات التي تم اضافتها للعينة فهي: التأمين العربية – الأردن، المجموعة العربية الاردنية للتأمين، المتحدة للاستثمارات المالية، الإسراء للتعليم والإستثمار، الأمل للاستثمارات المالية،المعاصرون للمشاريع الاسكانية، الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات، مستشفى ابن الهيثم، عمون الدولية للاستثمارات المتعددة، الوطنية لصناعات الالمنيوم.

كما وتشمل هذه المراجعة احتساب نسبة الأسهم الحرة لكافة الشركات المدرجة في البورصة بالاعتماد على البيانات الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية، بالإضافة إلى تخفيض أوزان بعض الشركات في المؤشر وذلك بهدف تخفيض تأثيرها على تحركات الرقم القياسي ليصل في حده الأعلى إلى 10%.

وبين السيد الوظائفي بأن عينة الرقم القياسي تشمل الشركات الـ (100) الأكثر نشاطاً في البورصة والأعلى من حيث القيمة السوقية؛ حيث تشكل القيمة السوقية لشركات العينة ما نسبته (91.9%) من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، فيما تشكل نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة لهذه الشركات (95.3%) من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة.

أما فيما يخص عينة الرقم القياسي ASE20 فقد شكلت القيمة السوقية لشركات العينة ما نسبته 77.0% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، فيما تشكل نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة لهذه الشركات 83.5% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة