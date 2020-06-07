المراحل المتبقية للدوري القطري على 3 ملاعب مكيفة

الدوحة – كشف الاتحاد القطري لكرة القدم الاحد عن جدول مباريات الدوري الذي يستكمل اعتبارا من 24 تموز/يوليو، بعد توقف منذ آذار/مارس عقب المرحلة السابعة عشرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقرر الاتحاد اقامة مباريات المراحل الخمس المتبقية على ثلاثة ملاعب مكيفة، بينها اثنان مخصصان لمونديال 2022 وهما الجنوب بمدينة الوكرة الذي افتتح رسميا في أيار/مايو 2019، والمدينة التعليمية الذي اعلنت اللجنة العليا للمشاريع والارث ومؤسسة قطر عن إتمام جاهزيته على أن تبث في 15 الحالي تغطية رقمية خاصة به، بالاضافة الى ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.

وتقرر ضمن الاجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي الذي اعلنه الاتحاد القطري، اقامة المباريات الست من كل مرحلة على يومين، على ان يستضيف كل ملعب من الملاعب الثلاثة مباراة واحدة فقط.

ويعاود الدوري نشاطه بمباريات المرحلة الثامنة عشرة حيث يلتقي فيها قطر مع الريان والغرافة مع العربي والسد مع الخور في 24 هذا الشهر، والدحيل مع ام صلال والشحانية مع الاهلي والوكرة مع السيلية في اليوم التالي، على أن يختتم الموسم بالمرحلة الثانية والعشرين في 21 و22 آب/أغسطس.

ويتصدر الدحيل الدوري برصيد 42 نقطة أمام الريان (38 نقطة) والسد حامل اللقب (32).

ويشهد اليومان المقبلان عملية فحص اللاعبين والاجهزة الادارية والفنية للاندية للتأكد من عدم وجود حالات اصابة بفيروس “كوفيد-19” ضمن اجراءات الاستعداد لاستئناف الموسم.

وستنتظم الفرق في مقر اقامتها بالفنادق اعتبارا من 10 حزيران/يونيو، على أن يخوض اللاعبون التدريبات الفردية في الملاعب وفق اجراءات احترازية، وصولا الى التمارين الجماعية التي تبدأ في 25 منه بعد إجراء الفحص الثاني.

وتوقفت منافسات الدوري منذ التاسع من آذار/مارس، كما تأجلت مسابقة كأس الأمير بعد نهاية الدور ربع النهائي.

-(أ ف ب)