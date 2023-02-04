المرايا في المصاعد.. لماذا تتواجد؟

يستغل البعض المرايا الموضوعة داخل المصاعد في التقاط صور “السيلفي”، والبعض يستخدمها لتعديل هيئة ملابسه، إلا أن هناك سببا علميا لوضع المرايا داخل المصاعد.

أوضحت مجلة “فوكاس” الإيطالية أن البقاء داخل صندوق مغلق ومعلق في الهواء يخلق نوعا من القلق لدى العديد من الأشخاص. لهذا السبب حاول مصنعو المصاعد تقليل انزعاج الركاب.

حاول صانعو المصاعد تقليل الوقت الذي يقضيه الراكب داخلها، لكن زيادة سرعة المصاعد قد يؤدي إلى مشاكل ميكانيكية، لذلك كان الحل هو تثبيت مرايا داخلية تصرف انتباه الناس وتشعرهم بقصر الوقت الذي يقضونه داخل كابينة المصعد، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وبحسب موقع سيكولوجي توداي، المرايا في المصاعد تتواجد لهذه الأسباب أيضا:



1. راحة من رهاب الأماكن المغلقة



يشعر الكثير من الناس برهاب الأماكن المغلقة في المصعد. إنها مساحة محصورة ذات أكسجين محدود، وقد يكون من الصعب رؤية ما يحدث في الخارج مع إغلاق أبواب المصعد وبدء الحركة.

انظر إلى المرآة إذا شعرت أن قلبك يتسارع في مكان ضيق مثل المصعد.

يمكن أن تساعد المرآة في المصعد في تخفيف قلقك من خلال إعطاء إحساس بمساحة أكبر، وجعلها تشعر بأنها أقل ازدحامًا أو ضيقة، وتقليل الشعور بالحبس. 2. حماية ووقاية



تسمح لك المرآة برؤية ما يفعله الآخرون في المصعد. على سبيل المثال، يمكنك رؤية تعابير وجه زملائك الركاب وما تفعله أيديهم. نتيجة لذلك، يمكن أن تثبط المرايا السرقة أو اللمس غير المرغوب فيه.

يمكن أن تزيد نقاط الأفضلية الإضافية للمرآة أيضًا من القدرة على المناورة – على سبيل المثال، إذا كنت على كرسي متحرك أو تنقل جسمًا ضخمًا. لذلك، يمكن للمرايا منع الحوادث. 3. التخلص من الملل



من السهل أن تشعر بالملل في المصعد، المرايا طريقة ممتازة للترفيه عن نفسك.