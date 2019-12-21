“المربعانية” تحمل تباشير هطولات مطرية يتوقع انعكاسها إيجابا على السدود

إيمان الفارس

عمّان- تتزامن أربعينية الشتاء التي تبدأ اليوم الأحد مع هطل مطري نهاية الأسبوع الحالي، يعوّل عليه في تحسين مخازين السدود وترطيب الطقس بشكل كبير.

وتطابقت توقعات مراكز تنبؤات جوية محلية وعالمية متخصصة بخصوص تأثر المملكة بمنخفض جوي اعتبارا من الأربعاء المقبل، مشيرة إلى بدء الهطل المطري في المناطق الشمالية يمتد لاحقا وبشكل تدريجي الى وسط المملكة.

وباتت تأثيرات التغيرات المناخية واضحة المعالم على الأردن، وسط تأخر الهطل المطري وانحباسه على فترات زمنية متقطعة، إذا استثنينا مع الموسم المطري الماضي الذي بدأ مبكرا وكان غني الأداء والجودة.

وقالت مصادر الوزارة إن الهطل المطري الذي يتوقع أن تشهده مختلف مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، سيساهم في إعادة حيوية رطوبة الطقس، وترطيب الأرض “العطشى” وغير المشبعة بالمياه، وتقليل معدلات التبخر خاصة خلال الفترة الراهنة.

وفيما شهدت المناطق الشمالية والوسطى هطل مطري متفاوت الغزارة مترافق مع نشاط كبير للرياح، أكدت مصادر وزارة المياه في تصريحات لـ “الغد”، الانعكاسات الإيجابية للهطلات المطرية، حتى وإن كانت غزارتها متفاوتة، في حين تشير توقعات مركز التنبؤات الجوية “طقس العرب” أن تتأثر المملكة بعد غد الثلاثاء برياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نظرا لاقتراب منخفض جوي من المنطقة، سيدخل الأربعاء بدءا من المناطق الشمالية ويمتد لاحقا للمناطق الوسطى وبعض المناطق الجنوبية.

وأشار إلى أن انخفاضا سيطرأ على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بحدود 2-4 درجات مئوية، مع هبّات قوية أحياناً تبلغ سرعتها بين 70-80 كم/ ساعة خاصة فوق المرتفعات الجنوبية، وتكون مثيرة للغبار.

وفيما بلغ حجم مخزون المياه في كافة سدود المملكة الـ 14، ما نسبته 60 % من إجمالي سعتها التخزينية البالغة نحو 336 مليون متر مكعب، حتى نهاية الموسم المطري 2018-2019، أعربت وزارة المياه عن أملها بأن يكون الموسم الشتوي الحالي غزيرا وبما ينعكس على مخازين السدود.

وتشكل أمطار “المربعانية” عادة حوالي 30 % من مجموع الموسم المطري العام على مستوى المملكة، حيث سجلت المربعانية، وفق أرقام رسمية عن دائرة الارصاد الجوية، عدة مواسم تجاوزت فيها النسب المطرية للمربعانية.