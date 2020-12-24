“المربعانية” موروثات شعبية راسخة بوجدان كبار السن

تغريد السعايدة

عمان – “أربعينية الشتاء” مختلفة لهذا العام، اذ تأتي بخيرها المتوقع من شتاء وأمطار، وربما ثلوج، ولكن بخوف وترقب مما هو قادم جراء تبعات جائحة “كورونا”، التي تتشابه أعراض الإصابة بالفيروس بنزلات البرد والانفلونزا التي تزداد خلال هذا الموسم، ولكن تبقى أربعينية الشتاء “فرج المنتظرين سقيا الرحمة لترتوي الأرض”.

ولطالما ارتبطت “أربعينية الشتاء” التي بدأت منذ الحادي والعشرين من الشهر الحالي، وتستمر لنهاية شهر كانون الثاني(يناير) المقبل، تتميز بكثرة خيرها من المطر، وانخفاض في درجات الحرارة، وتعتبر البداية الحقيقية لفصل الشتاء، وتحمل ما يُقدر بـ 30 % إلى 40 % من حجم الموسم المطري للمملكة.

علمياً، فان المربعانية هي “الانقلاب الشتوي” وفي أول أيامها تشرق الشمس من الزاوية الجنوبية الشرقية ومقدارها 117 بينما تغرب في الزاوية الجنوبية الغربية ومقدارها 243 في الساعة الرابعة و36 دقيقة مساء، ويكون عدد ساعات النهار لهذا اليوم عشر ساعات و4 دقائق، وهو اقصر نهار، لهذا العام فيما يبلغ عدد ساعات الليل 13 ساعة و56 دقيقة.

إلا أن “المربعانية” ارتبطت عبر العقود الماضية بالكثير من المعتقدات الشعبية والتراثية التي تغنت بخير هذا الموسم، وحذرت في الوقت ذاته من البرد الذي يرافقها، وكميات الأمطار الكبيرة التي يمكن أن تُحدث في بعض الأوقات “كوارث مناخية”.

وتشير الدراسات الاحصائية المناخية في دائرة الارصاد الجوية إلى أن المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى لفترة المربعانية في مطار عمان المدني بلغ 13,3 درجة مئوية محسوباً لآخر ثلاثين سنة ماضية، فيما يبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى 4,7 درجة مئوية.

أمثال كثيرة رافقت الأجداد على مدار عقود ماضية، جميعها تنبؤات أو توقعات بناءً على خبرة الكبار منهم، بما يمكن أن يحدث خلال فترة أربعينية الشتاء، وعليه كان المزارعون والعائلات ينظمون حياتهم وفق تلك المقولات.

ومن أهم ما دونته كتب التراث عن هذه الجزئية تحديداً هي مقولة “المربعانية، يا بتربّع يا بتقـبِّع” ومقولة أخرى تقول، “المربعانية، يا شمس تحرق يا مطر تغرق”، وفي تنبؤ أو مقولة شبيهة يقول قائل “المربعانية، يا بتشَرّق يا بتغرّق”، وجميعها تصب في المعنى ذاته من أن اربعينية الشتاء “المربعانية” تعتمد على بداية حلولها، إما أن تكون ماطرة وتبقى عما هي عليه طيلة الاربعين يوماً بالتفاوت، وإن جاءت على دفء تبقى أمطارها قليلة نسبةً إلى الحجم المطري المعتاد.

وكانت قد شهدت المملكة في الاسبوع الاول من “أربعينية الشتاء” منخفضاً جوياً مصحوباً بأمطار متفاوتة في المحافظات، ويعتبر أول المنخفضات الجوية لهذا الموسم، ليبشر المزارعين بأن الموسم المطري سيكون مناسباً للزراعة، حيث يبدأ المزارعون بحراثة الارض وتجهيزها للزراعة بالمنتجات الزراعية على اختلافها في معظم المناطق.

المختصون في الأحوال الجوية في طقس العرب، كتبوا على الموقع ما يخص “المربعانية” بأن تسميتها بهذا الاسم هو أن هذه الفترة المطرية تستمر لغاية أربعين يوماً من الناحية الفلكية، والتي تبدأ فعلياً بيوم الانقلاب الشتوي، إلا أنه ليس من الضرورة بمكان أن يرتبط دخول موعد الاربعينية بهطولات مطرية مباشرةً، وقد تكون فترة مطرية شديدة أو جافة أحياناً، كما حدث في بعض السنوات.

ويشير الباحثون في الموقع إلى أن “المربعانية” هي الفترة “الأنسب” لوصول الكُتَل الهوائية القطبيّة المنشأ، لنضوج جبهات البحر الأبيض المتوسط، وثبات الأنظمة الشتوية، وهي فترة مهمة وحرجة على المزارعين في ذات الوقت، حيث يؤدي الانخفاض إلى ما دون الصفر إلى إتلاف المزروعات بشكل كبير، وهذا حدث فعلياً سابقاً، ما اضطر المزارعين للمطالبة بـ “تعويضات”.

وعلى الرغم من كل تلك التوقعات الجوية العلمية او المعتقدات الشعبية، إلا ان العائلات بطبيعة الحال، تستعد “فعلياً” لدخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة الكبير منذ اليوم الأول لدخول “المربعانية”، من خلال مستلزمات التدفئة، والأغطية الثقيلة، والملابس الدافئة، إضافة إلى الاستعداد للمنخفضات الجوية التي تأتي تباعاً خلال هذه الفترة، وإن تفاوت في كمية الأمطار، ولكن درجات الحرارة تبدو دائماً منخفضة.

الباحث والمختص في التراث الأردني الشعبي طه الهباهبة قال إن اسم “المربعانية” مأخوذة من الربيع، أي الفترة التي تبدأ معها تباشير الأزهار، بعد تقليم الأشجار، وهي فترة غير محددة تاريخيا إلا انها في الأجندة الشعبية تقارب الأربعين يوما، تبدأ من منتصف شهر 12، وتنتهي بنهاية شهر كانون الثاني(يناير).

ويبين الهباهبة أن هذه الفترة تعتبر متذبذبة الأحوال، متقلبة الأجواء، والطريف أنها في بعض السنوات تمر مرور الكرام، بلا أعاصير ورياح، وبلا برد قارس، ويقول بعض كبار السن، والذين يعتبرون في الوجدان الشعبي خبراء مثل خبراء الأرصاد الجوية، وان كانت تنقصهم الأجهزة الحديثة المستخدمة في الرصد الجوي اليوم، إن هذه الفترة لها علامات وشواهد، فإن جاءت قبل موجة شتاء فإنها تكون باردة وقارسة جدا، وان جاءت بعد فترة شتاء فإنها ستمر دافئة ناعمة.

ومثلما هو الحال مع كل الظواهر الشعبية، من فلاحة، وحصاد وتقليم الأشجار، نجد أن الوجدان الشعبي من قصص وأمثال وحكايات تزدهر في هذه الأجواء، كما يقول الهباهبة، وقد تصل إلى درجة السخرية عندما يقول شخص لشخص اخر “وجهك ناشف مثل المربعانية، وذلك لأن هواء هذه الفترة ينشف الوجه، مع قشعريرة مرافقة”.

ويؤرخ بعض كبار السن، بحسب الهباهبة، ميلاد الابناء بسنة المربعانية، التي نشفت الزرع والضرع، كما يقولون، ومما يذكر أن المواسم التي تأتي بعد نهاية المربعانية، تتأثر تأثرا كبيرا بنتائجها، فيأتي سعد الذابح أكثر قسوة منها، وتكثر الزواحف والقوارض في سعد الخبايا، أما سعد السعود فيخجل من تلك السنة، فيقولون عند ذلك “يا بتشرق يا بتغرب”، وعندما تمر عليهم مواسم عجاف يقولون المثل الشائع “يا شمس بتحرق يا مطر بغرق”. ويضيف الهباهبة “لعلنا نذكر قصة العجوز التي سخرت من شهر شباط (فبراير) الذي لم يأخذ من عنزاتها اي شيء، وكيف انه استدان من آذار (مارس)عدة أيام لينتقم من شويهات تلك العجوز، هؤلاء هم خبراء الأجواء، وخبراء الأرصاد، فأصبح الأمر لديهم (يا بتربع، يا بتقبع)”.