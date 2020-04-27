المرضى يتنفسون الصعداء بعد فتح العيادات الخاصة

محمد الكيالي

عمان – فتح الأطباء في الأردن مع صباح أمس، أبواب عياداتهم، واستقبلوا المرضى والمراجعين، بعد مرور أكثر من شهر على قرار الحكومة بإغلاق العيادات الخاصة إثر تفشي فيروس كورونا في الأردن والعالم.

وبعد أن تمكنت الحكومة بإسناد من المواطنين، بالسيطرة التدريجية على تفشي الفيروس وانتشاره على مختلف مساحات الوطن، سمحت، مؤخرا، بعودة عمل عدد من القطاعات والتي كان من بينها العيادات الخاصة لأكثر من 6 آلاف طبيب بشري ونحو 3500 طبيب وطبيبة أسنان.

مواطنون عبروا عن فرحتهم الواسعة بقرار عودة العيادات الخاصة لعملها، حيث أكد المواطن عبدالسلام السيوري أنه كان يعاني من آلام كبيرة في “ضرس العقل” منذ أيام، ولم تنفع الأدوية في تسكين الألم إلا لفترة قليلة من اليوم.

واعتبر السيوري، أنه توجه صباح أمس إلى أقرب عيادة أسنان من منزله، ومشيا على الأقدام، وقام بعلاج أسنانه. وشدد في حديثه لـ”الغد”، على أن العيادة، وعلى الرغم من أنه لأول مرة يزورها، إلا أنها كانت معقمة ومجهزة بالكمامات والقفازات، حيث أن الطبيب أجرى له فحص الحرارة واستفسر عن إصابته بأي أعراض أو أمراض مزمنة سابقا.

بدورها، أشارت العشرينية سارا سليم، والتي زارت إحدى عيادات الأمراض الجلدية في منطقة شمال عمان، إلى أن المواطنين التزموا بالتعليمات التي وضعتها الحكومة، وأن العيادة لم تشهد أي معيقات أو مخالفات.

ولفتت سليم، إلى أنها تأتي إلى العيادة القريبة من منزلها دوما، وأن زيارتها الأخيرة لها تأتي في سياق علاجي بحت وليس تجميليا، فيما تساءل مواطنون، عن كيفية وصولهم إلى العيادات، خاصة في عدد من المناطق التي تبعد أقرب عيادة عن منازلهم بنحو 3 أو 4 كيلومترات.

وأشار الكثير من المواطنين، في منشورات لهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المشكلة الرئيسية لهم، هي في عدم قدرة الكثير منهم وخاصة من كبار السن في السير مشيا على الأقدام لمسافات طويلة في ظل الصيام.

واشتكى عدد من الأطباء (بشريين وأطباء أسنان)، من قلة عدد المرضى والمراجعين، حيث عزوا ذلك إلى ضعف الإجراءات الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين، والتي قيدت زياراتهم لهذه العيادات بالسير على الأقدام فقط.

وفي هذا السياق، أكد نقيب أطباء الأسنان، عازم القدومي، أن النقابة تنتظر يوم غد، مع سريان قرار السماح للمواطنين بالتنقل داخل المحافظات من خلال سياراتهم، وهذا القرار إيجابي من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية وتنظيم عمل العيادات الخاصة بشكل أكبر.

ولفت القدومي، لـ”الغد”، إلى أن الكثير من المواطنين لم يتوجهوا اليوم إلى عيادات طب الأسنان، لأن معظم الأردنيين لا يغيرون أطباءهم بسهولة، وأن يوم غد سيكون حاسما ويوم الانطلاق الفعلي لعمل العيادات الخاصة.

وشدد على ضرورة أن يتجهز أطباء الأسنان لزيارات المرضى والتقيد بالبروتوكول الذي وضعته النقابة والذي ينظم عمل الطبيب وفق إجراءات وقائية تضمن للمواطن خدمة علاجية مثالية.