“المركزية” تدرب طلبة من الجامعة الألمانية الأردنية

عمّان- شراكة جديدة عقدتها “المركزية تويوتا” مع الجامعة الألمانية الأردنية لتقديم برنامج (Dual Studies) الهادف إلى توفير التدريب العملي لطلبة الجامعة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم وخبراتهم من جهة، وزيادة فرصهم في إيجاد عمل مناسب عقب التخرج من جهة أخرى. وتتماشى هذه الخطوة مع المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها “المركزية تويوتا” في مجال التعليم، كما تعكس مدى اهتمامها في دعم الشباب الأردني الطموح.

وضمن الشراكة التي ستستمر لمدة ثلاثة أعوام، تدرّب “المركزية تويوتا” طالبين من الجامعة في مكاتبها الرئيسية ومراكز الصيانة وقطع الغيار التابعة لها لمدة ثلاثة أشهر في كل سنة. ويبدأ البرنامج بتدريب الطلبة في مجال الدعم اللوجستي الذي يعدّ من التخصصات المهمة والمطلوبة في مختلف الشركات والمؤسسات محلياً وعالمياً. وتعدّ “المركزية” الوكيل الحصري لسيارات “تويوتا” و”لكزس” و”بايك” وشاحنات “هينو” في الأردن. ومنذ العام 1999، برهنت على مكانتها كشركة رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، ولديها خمسة وكلاء منتشرين في المملكة. وتهدف “المركزية” إلى أن تكون شريكا مدى الحياة للأردنيين، وخاصة الشباب، الذين ينعكس نموهم ونجاحهم إيجابياً على الشركة. وبالتالي، فإن بناء برنامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والنهج الاستراتيجي الذي يقوم على المجتمع هو ما يجعل “المركزية” أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فعالة تعمل من أجل تحسين المجتمع.