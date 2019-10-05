“المركزية” تطلق سيارات “بايك موتور” في السوق المحلية

عمان -تماشيا مع جهودها الرامية إلى تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع السيارات، أطلقت “الشركة المركزية للتجارة والمركبات”، العلامة التجارية “بايك موتور”، المُصنِّعة للسيارات الصينية المشهود لها عالمياً، في المملكة. وقدمت “المركزية” سيارة “بايك X25” من بين سيارات “بايك موتور” المعروضة في صالة العرض الجديدة، بسعر يبلغ 15.500 دينار أردني، مع مدة كفالة لمدة 5 سنوات أو 150,000 كيلو متر أيهما أسبق.

وتتمتع السيارة، التي تنتمي إلى فئة سيارات الكروس أوفر ذات الدفع الأمامي بمحرك سعته 1.5 لتر، بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وفعاليته من حيث الكلفة، بما يجعلها مثالية للتنقل اليومي والرحلات للعائلات والأفراد على حدّ سواء. وتتميز “بايك X25” بتصميمها الجذاب، الذي يتميز بشكل خارجي رياضي وعصري، إلى جانب مقصورة داخلية متينة ومريحة مصنوعة من الجلد.

وبهذه المناسبة، قال فارس زيدان، المدير العام لـ “بايك موتور”: “سعداء للغاية تقديم “بايك موتور”، الشركة الصينية الرائدة التي تقدم مجموعة واسعة من العلامات التجارية للسيارات، إلى السوق الأردني للمرة الأولى، مما يعزز من مكانتنا الرائدة في قطاع السيارات المحلي. ومن خلال شراكتنا مع “بايك موتور”، وخاصة مع إطلاق طراز “X25” الاقتصادي، نسعى في “المركزية” إلى تلبية احتياجات عشاق السيارات الذين يبحثون عن قيادة آمنة ومريحة وعصرية بأسعار مقبولة”.