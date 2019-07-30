“المركزية” تقدم باصات “تويوتا كوستر 2020” بفائدة 0 %

عمان- قدمت “المركزية تويوتا” لعملائها من أصحاب المدارس والجامعات والشركات والمصانع وغيرها، حلولاً تمويلية مميزة لاقتناء باصات “تويوتا كوستر 2020” بدفعة أولى 50 %، وتمويل باقي المبلغ بفائدة 0 %، على مدار 24 شهراً وبتمويل من داخل الشركة -تطبق الشروط والأحكام، إلى جانب كفالة تمتد لثلاثة أعوام، أو 100,000 كم أيهما أسبق.

تعد “تويوتا كوستر” الباصات الأكثر مبيعاً في الأردن، وتتميز بالمتانة والاعتمادية والكلفة التشغيلية المنافسة، إلى جانب كفاءتها العالية التي يمكن الاعتماد عليها حتى في أصعب البيئات وظروف الاستخدام. وتتسع “تويوتا كوستر 2020” لـ23 راكباً، وتأتي بمحرك 4.164 لترا بقوة 129 حصانا، وناقل حركة يدوي بـ5 سرعات، كما تتمتع بأحدث تجهيزات السلامة والأمان لتكون الشريك الأمثل لجميع الأعمال.