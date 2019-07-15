“المركزية” توفر تجربة سينمائية لعرض “Men in Black: International”

عمان- تماشياً مع شعار “تجربة مبهرة” الذي أطلقته شركة لكزس حول العالم، استضافت “المركزية لكزس” مجموعة من كبار عملائها لعيش تجربة حصرية وفريدة لمشاهدة الجزء الرابع من فيلم الخيال العلمي “Men in Black: International”. واستمراراً لدعم الحملة الترويجية الإقليمية للفيلم، والذي تظهر فيه سيارة لكزس “RC F” موديل 2020 على شكل مركبة فضائية مبتكرة “QZ 618 Galactic Enforcer” باعتبارها السيارة الرسمية لأبطال الفيلم، تم تنظيم الحدث في برايم سينما العبدلي مول؛ حيث تم نقل الضيوف إلى عالم لا متناه من الاحتمالات والإثارة، والمستوحى من القيم التي تجسدها لكزس. وأثناء مرافقتها لأبطال العمل خلال مطارداتهم السريعة، تتحول سيارة الكوبيه الرياضية الوحيدة من نوعها لكزس “2020 RC F”، وبكبسة زر واحدة، إلى الشكل الفضائي QZ 618 Galagtic Enforcer. ويتميز هذا الطراز من سيارات لكزس، والذي يأتي بأسلوب أكثر جرأة، بمواصفات استثنائية تشمل، أقوى محرك لكزس حتى الآن بثماني أسطوانات، وميزة Track Edition لتحسين الأداء والديناميكا الهوائية، إلى جانب كونها الأفضل في فئتها من حيث التناسب بين القوة والوزن، إلى جانب قمرة القيادة المستوحاة من سيارات السباق الرياضية، وإمكانيات الاتصال غير المسبوقة، ونظام السلامة المعزز Lexus Safety System+، ومواصفات أخرى عديدة. وتستعمل لكزس QZ 618 Galactic Enforcer التي تم إبرازها خلال الفيلم من استخدام طاقة الأجسام شبه النجمية Quasi-Stellar Objects (QSOs) القريبة منها للانطلاق بخاصة الدفع الفوري؛ حيث تعرض التكنولوجيا المستقبلية التي تتناسب تماماً مع تصميمها الغريب. وبتوفير ثلاثة أوضاع للقيادة هي: EcoDrive وSportDrive وQuantumDrive، يتميز الطراز الخيالي بقدرات مطابقة السرعة الخفيفة، ونظام تحديد المواقع بين المجرات، والتكنولوجيا المتطورة اللانهائية، وخاصية تحويل المقاعد مع 31 نقطة تثبيت لاستيعاب جميع أنواع الأجسام في الكون، وغيرها الكثير.

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