المركزية تويوتا ترحب بطراز تويوتا كورولا كروس الهايبرد الجديدة كليًا في السوق الأردني

عمّان، أيار 2021: وصلت أخيرًا إلى السوق الأردني سيارة تويوتا كورولا كروس الهايبرد الجديدة كليًا. وبهذه المناسبة المميزة، ستقوم المركزية تويوتا بطرح أحدث طراز “كروس أوفر” من فئة السيارات متعددة الاستخدامات “SUV” في الأسواق بأسعار تبدأ من 25,500 دينار أردني وذلك خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، لجعلها متاحة لكل عشاق الحياة العصرية والسريعة.

وتعد كورولا كروس الهايبرد الجديدة امتدادًا لطراز السيارات العائلية الصغيرة سيدان من تويوتا، وهي تلبي احتياجات وأذواق العملاء المتغيرة، والذين أصبحوا يفضلون السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والـ “كروس أوفر”. هذه السيارة الجديدة كليًا مزودة بمحرك هايبرد سعة 1.8 لترًا، لتقدم أداءً ديناميكيًا متسارعًا بقوة 168 حصانًا، وكفاءة ممتازة في استهلاك الوقود (معدل استهلاك الوقود يتراوح بين 400 إلى430 كم لكل 20 لترًا) كما أن حجم هذا الطراز المميز يتراوح بين حجم سيارات تويوتا “C-HR” وتويوتا “RAV4” ضمن سلسلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من تويوتا. من جهة أخرى، تتمتع كورولا كروس الهايبرد بتصميم مضغوط وخفيف، يضم مجموعة واسعة من مواصفات السلامة المتقدمة والمساحة الداخلية الواسعة، بما يضمن للركاب قيادة سلسة ومريحة.

لمزيد من التفاصيل حول أحدث إضافة لعائلة سيارات تويوتا، تفضّل بزيارة معرض المركزية تويوتا الكائن في شارع مكة.